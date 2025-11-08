Beşiktaş'ta yıldız kaleci transferi: Ersin Destanoğlu ve Mert Günok'a kötü haber!

Beşiktaş'ta kaleci gündemi yeniden hız kazandı. Esasen ise birkaç haftadır ciddi anlamda kaleci konusunu planlayan yönetim, Ersin Destanoğlu ve Mert Günok süreciyle de net bir karara varmış oldu.

BEŞİKTAŞ'TA KALECİ TRANSFERİ

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın da raporuyla kaleci arayışını hızlandırdı. Şu an için Ersin Destanoğlu yerine Mert Günok'a tekrar şans vermek isteyen Sergen Yalçın, gerçek hedef olarak ise ara transfer dönemini gösterdi.

BEŞİKTAŞ'TA JAMES TRAFFORD LİSTE BAŞI

Beşiktaş'ta yeni kaleci olarak James Trafford ismi ön plana çıktı. Yetenekli eldiven, Manchester City'den ayrılma kararı almıştı.

Burnley'deki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki İngiliz eldiven, geçtiğimiz yaz döneminde Manchester City tarafından 31.2 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.

Manchester City ile bu sezon 5 maça çıkan James Trafford, iki karşılaşmada skor tabelasının değişmesini engellemiş ve toplamda ise 5 gol yemişti.