 Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta yıldız kaleci transferi: Ersin Destanoğlu ve Mert Günok'a kötü haber!

Beşiktaş'ta kaleci transferi ciddi anlamda gündemi meşgul ediyor. Halihazırdaki Ersin Destanoğlu ve Mert Günok performanslarından memnun olmayan Sergen Yalçın, yönetimden kaleci transferi istedi.

Beşiktaş'ta yıldız kaleci transferi: Ersin Destanoğlu ve Mert Günok'a kötü haber!
08.11.2025
saat ikonu 20:36
08.11.2025
saat ikonu 20:39

Beşiktaş'ta kaleci gündemi yeniden hız kazandı. Esasen ise birkaç haftadır ciddi anlamda kaleci konusunu planlayan yönetim, Ersin Destanoğlu ve Mert Günok süreciyle de net bir karara varmış oldu.

Beşiktaş'ta yıldız kaleci transferi: Ersin Destanoğlu ve Mert Günok'a kötü haber!

BEŞİKTAŞ'TA KALECİ TRANSFERİ

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın da raporuyla kaleci arayışını hızlandırdı. Şu an için Ersin Destanoğlu yerine Mert Günok'a tekrar şans vermek isteyen Sergen Yalçın, gerçek hedef olarak ise ara transfer dönemini gösterdi.

Beşiktaş'ta yıldız kaleci transferi: Ersin Destanoğlu ve Mert Günok'a kötü haber!

BEŞİKTAŞ'TA JAMES TRAFFORD LİSTE BAŞI

Beşiktaş'ta yeni kaleci olarak James Trafford ismi ön plana çıktı. Yetenekli eldiven, Manchester City'den ayrılma kararı almıştı.

Beşiktaş'ta yıldız kaleci transferi: Ersin Destanoğlu ve Mert Günok'a kötü haber!

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEKİ JAMES TRAFFORD VE MANCHESTER CITY TRANSFERİ

Burnley'deki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki İngiliz eldiven, geçtiğimiz yaz döneminde Manchester City tarafından 31.2 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.

Beşiktaş'ta yıldız kaleci transferi: Ersin Destanoğlu ve Mert Günok'a kötü haber!

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER SÜRPRİZİ JAMES TRAFFORD VE BU SEZON PERFORMANSI

Manchester City ile bu sezon 5 maça çıkan James Trafford, iki karşılaşmada skor tabelasının değişmesini engellemiş ve toplamda ise 5 gol yemişti.

Beşiktaş'ta yıldız kaleci transferi: Ersin Destanoğlu ve Mert Günok'a kötü haber!

Sıkça Sorulan Sorular

JAMES TRAFFORD'UN BONSERVİSİ NE KADAR?
23 yaşındaki eldivenin güncel piyasa değeri, 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.
