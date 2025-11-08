Beşiktaş'ta yıldız kaleci transferi: Ersin Destanoğlu ve Mert Günok'a kötü haber!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Beşiktaş'ta kaleci gündemi yeniden hız kazandı. Esasen ise birkaç haftadır ciddi anlamda kaleci konusunu planlayan yönetim, Ersin Destanoğlu ve Mert Günok süreciyle de net bir karara varmış oldu.
Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın da raporuyla kaleci arayışını hızlandırdı. Şu an için Ersin Destanoğlu yerine Mert Günok'a tekrar şans vermek isteyen Sergen Yalçın, gerçek hedef olarak ise ara transfer dönemini gösterdi.
Beşiktaş'ta yeni kaleci olarak James Trafford ismi ön plana çıktı. Yetenekli eldiven, Manchester City'den ayrılma kararı almıştı.
Burnley'deki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki İngiliz eldiven, geçtiğimiz yaz döneminde Manchester City tarafından 31.2 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.
Manchester City ile bu sezon 5 maça çıkan James Trafford, iki karşılaşmada skor tabelasının değişmesini engellemiş ve toplamda ise 5 gol yemişti.