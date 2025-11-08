Burak Yılmaz ve İlhan Palut'tan 4 gollü maç!

Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 2-2 berabere kaldı. Yüksek mücadelenin ön planda olduğu maçta Burak Yılmaz'ın ekibinin golleri Mohamed Bayo (2) ve Kevin Rodrigues'den (74) gelirken, İlhan Palut ise Ali Sowe (29) ve yine Kevin Rodrigues (59-KK) ile skor tabelasını değiştirdi. Müsabaka sonrasında kırmızı siyahlılar 19, yeşil beyazlılar ise 14 puana yükseldi.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bahtiyar Birinci, Özcan Sultanoğlu.

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez (Dk. 60 Sorescu), Arda Kızıldağ (Dk. 60 Semih Güler), Abena, Rodrigues, Melih Kabasakal, Camara, Kozlowski, Maxim (Dk. 56 Ogün Özçiçek), Lungoyi (Dk. 81 Bacuna), Bayo (Dk. 81 Boateng).

Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer (Dk. 77 Mithat Pala), Papanikolaou, Buljubasic (Dk. 90+1 Alikulov), Rak-Sakyi (Dk. 65 Mihaila), Laçi (Dk. 65 Taylan Antalyalı), Emrecan Bulut, Sowe (Dk. 77 Jurecka).

Goller: Dk. 2 Bayo, Dk. 74 Rodrigues (Gaziantep FK), Dk. 29 Sowe, Dk. 59 Rodrigues (Kendi kalesine) (Çaykur Rizespor).

Sarı kartlar: Dk. 21 Melih Kabasakal, Dk. 31 Zafer Görgen (Gaziantep FK), Dk. 70 Muhammet Taha Şahin, Dk. 90+3 Taylan Antalyalı (Çaykur Rizespor).