Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Burak Yılmaz ve İlhan Palut'tan 4 gollü maç!

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Burak Yılmaz ve İlhan Palut, 4 gollü maçtan 1'er puanla ayrıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Burak Yılmaz ve İlhan Palut'tan 4 gollü maç!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 18:00

ve , 'in 12. haftasında 2-2 berabere kaldı. Yüksek mücadelenin ön planda olduğu maçta 'ın ekibinin golleri Mohamed Bayo (2) ve Kevin Rodrigues'den (74) gelirken, ise Ali Sowe (29) ve yine Kevin Rodrigues (59-KK) ile skor tabelasını değiştirdi. Müsabaka sonrasında kırmızı siyahlılar 19, yeşil beyazlılar ise 14 puana yükseldi.

Burak Yılmaz ve İlhan Palut'tan 4 gollü maç!

Stat: Gaziantep

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bahtiyar Birinci, Özcan Sultanoğlu.

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez (Dk. 60 Sorescu), Arda Kızıldağ (Dk. 60 Semih Güler), Abena, Rodrigues, Melih Kabasakal, Camara, Kozlowski, Maxim (Dk. 56 Ogün Özçiçek), Lungoyi (Dk. 81 Bacuna), Bayo (Dk. 81 Boateng).

Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer (Dk. 77 Mithat Pala), Papanikolaou, Buljubasic (Dk. 90+1 Alikulov), Rak-Sakyi (Dk. 65 Mihaila), Laçi (Dk. 65 Taylan Antalyalı), Emrecan Bulut, Sowe (Dk. 77 Jurecka).

Goller: Dk. 2 Bayo, Dk. 74 Rodrigues (Gaziantep FK), Dk. 29 Sowe, Dk. 59 Rodrigues (Kendi kalesine) (Çaykur Rizespor).

Sarı kartlar: Dk. 21 Melih Kabasakal, Dk. 31 Zafer Görgen (Gaziantep FK), Dk. 70 Muhammet Taha Şahin, Dk. 90+3 Taylan Antalyalı (Çaykur Rizespor).

Burak Yılmaz ve İlhan Palut'tan 4 gollü maç!

Sıkça Sorulan Sorular

İKİ TAKIMIN SIRADAKİ MAÇLARI KİMLERLE?
Gaziantep FK; Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Zecorner Kayserispor'a konuk olurken, Çaykur Rizespor ise evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de transfer sürprizi!
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan kritik dokunuş: Yeniden değişim zamanı!
ETİKETLER
#Futbol
#çaykur rizespor
#trendyol süper lig
#gaziantep fk
#burak yılmaz
#ilhan palut
#Mohamed Bayo
#Kevin Rodrigues
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.