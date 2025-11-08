Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Premier Lig'de dev maç nefesleri kesti: Uzatmalarda kartlar yeniden dağıtıldı!

Premier Lig'de Tottenham ile Manchester United karşılaştı. Uzatma dakikalarında gelen goller, maçın sürpriz bir sonuçla bitmesine sebep oldu.

08.11.2025
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 20:22
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 20:25

Tottenham, Premier Lig'in 11. hafta mücadelesinde Manchester United'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, galip geleceğini sandığı anda sürpriz bir golle 2 puan kaybetti.

DEV MAÇTA SON DAKİKA GOLLERİ

Manchester United; Bryan Mbeumo (32) ile deplasmanda 1-0 öne geçerken, Tottenham ise önce Mathys Tel (84) ile beraberliği yakaladı ve ardından da 90+1'de Richarlison ile 2-1 öne geçti! Esasen ise MANU için kâbusa dönüşen anlarda maçın böyle biteceği düşünülürken, De Ligt 90+6'da sahneye çıktı ve takımının beraberlik golünü atarak mücadelenin 2-2 bitmesini sağladı. İlave olarak da bu sonuçla birlikte, iki ekip de 18 puana yükseldi.

MANCEHESTER UNITED DEV MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

İkinci yarıda oyunda giren Benjamin Sesko, 88. dakikada sakatlandı. Manchester United, değişikliği hakkı dolduğu için 10 kişi kaldı ve maçı böyle tamamladı.

Sıkça Sorulan Sorular

MANCHESTER UNITED'IN HEDEFİ NEDİR?
İngiltere devi, Şampiyonlar Ligi potasında yer almak istiyor.
