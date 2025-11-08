Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko Avrupa sonrasında yine kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde, Fenerbahçe Beko ile Onvo Büyükçekmece Basketbol karşılaştı. Sarı lacivertliler, Avrupa'daki zafer sonrasında ligde de kazandı.

08.11.2025
08.11.2025
18:31

, Türkiye Sigorta Süper Ligi'nin 7. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 91-87 ile geçti. Bu sonuçla sarı lacivertliler, ligde 6. galibiyetini elde ederken Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 7. kez mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko Avrupa sonrasında yine kazandı!

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Batuhan Söylemezoğlu.

Fenerbahçe Beko: Bacot 2, Tucker 9, Tarık Biberovic 15, Jantunen 19, Hall 4, Metecan Birsen, Baldwin 23, Melih Mahmutoğlu 7, Boston 5, Onuralp Bitim, Birch 7.

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 6, De Vries 16, Metin Türen 2, Bandaogo 18, Johnson 4, Yiğit Özkan, Pipes 23, Can Kaan Turgut 7, Bruinsma 11.

1. Periyot: 21-26

Devre: 35-54

3. Periyot: 63-66

Beş faulle çıkanlar: 37.70 Birch (Fenerbahçe Beko), 35.85 Lecque, 39.63 Bruinsma (Onvo Büyükçekmece Basketbol).

Fenerbahçe Beko Avrupa sonrasında yine kazandı!

