Galatasaray'dan NBA Avrupa çıkışı: Resmi görüşmeler duyuruldu!

NBA Avrupa organizasyonu için geri sayım başlarken, Galatasaray'dan da kritik bir hamle geldi. Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, NBA Avrupa projesinde yer alma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Galatasaray'dan NBA Avrupa çıkışı: Resmi görüşmeler duyuruldu!
07.11.2025
07.11.2025
NBA Avrupa için bugün gelen resmi açıklamada 2027 işaret edilirken, da sürece dahil oldu. Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, 'NBA Avrupa' yapılanması için net konuştu.

Galatasaray'dan NBA Avrupa çıkışı: Resmi görüşmeler duyuruldu!

GALATASARAY'DA CAN NATAN'DAN NBA AVRUPA SÖZLERİ

"NBA Avrupa projesi ile alakalı uzun zamandır üst düzeyde temaslarımız sürüyor. Yakın zamanda da resmi görüşmelere başlayacağız. Bu projede yer alma konusunda kararlıyız. Galatasaray; 'ye basketbolu getiren kulüp olarak, potansiyeli ve taraftarının gücüyle NBA Avrupa'ya değer katacaktır."

Galatasaray'dan NBA Avrupa çıkışı: Resmi görüşmeler duyuruldu!

NBA AVRUPA SÜRECİ NE DURUMDA?

NBA Avrupa'nın şehirleri belirlenmeye başlanmıştı. Zira Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou, NBA Avrupa projesinin Ekim 2027'de gerçekleşeceğini ifade etmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BEKO SÜRECE NASIL YAKLAŞIYOR?
Son Avrupa şampiyonu temsilcimiz, şu an için net bir açıklama yapmamış ve sadece süreci gözetmişti.
NBA Avrupa için resmi açıklama: Aday şehirler duyuruldu!
Fenerbahçe'de transfer sürprizi!
