Galatasaray'dan NBA Avrupa çıkışı: Resmi görüşmeler duyuruldu!

NBA Avrupa için bugün gelen resmi açıklamada 2027 işaret edilirken, Galatasaray da sürece dahil oldu. Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, 'NBA Avrupa' yapılanması için net konuştu.

GALATASARAY'DA CAN NATAN'DAN NBA AVRUPA SÖZLERİ

"NBA Avrupa projesi ile alakalı uzun zamandır üst düzeyde temaslarımız sürüyor. Yakın zamanda da resmi görüşmelere başlayacağız. Bu projede yer alma konusunda kararlıyız. Galatasaray; Türkiye'ye basketbolu getiren kulüp olarak, potansiyeli ve taraftarının gücüyle NBA Avrupa'ya değer katacaktır."

NBA AVRUPA SÜRECİ NE DURUMDA?

NBA Avrupa'nın şehirleri belirlenmeye başlanmıştı. Zira Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou, NBA Avrupa projesinin Ekim 2027'de gerçekleşeceğini ifade etmişti.