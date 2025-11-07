Galatasaray'dan NBA Avrupa çıkışı: Resmi görüşmeler duyuruldu!

Kategoriler
NBA Avrupa için bugün gelen resmi açıklamada 2027 işaret edilirken, Galatasaray da sürece dahil oldu. Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, 'NBA Avrupa' yapılanması için net konuştu.
"NBA Avrupa projesi ile alakalı uzun zamandır üst düzeyde temaslarımız sürüyor. Yakın zamanda da resmi görüşmelere başlayacağız. Bu projede yer alma konusunda kararlıyız. Galatasaray; Türkiye'ye basketbolu getiren kulüp olarak, potansiyeli ve taraftarının gücüyle NBA Avrupa'ya değer katacaktır."
NBA Avrupa'nın şehirleri belirlenmeye başlanmıştı. Zira Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou, NBA Avrupa projesinin Ekim 2027'de gerçekleşeceğini ifade etmişti.