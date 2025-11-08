Fenerbahçe'de İngiltere çıkarması: Manchester United'ın genç yeteneği transfer listesinde!

Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'nin transfer listesine yeni bir yıldız eklendi. Fenerbahçe yönetimi, Manchester United formasından uzak kalan 20 yaşındaki Kobbie Mainoo'yu takibe aldı.

Fenerbahçe'de ara transfer planları netleşmeye başladı. Şu anki orta sahaya dinamizm eklemek isteyen Fenerbahçe yönetimi, Manchester United'ın İngiliz yeteneği Kobbie Mainoo'yu transfer etmeye karar verdi.

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK SÜRPRİZ: KOBBIE MAINOO TRANSFERİ!

Fenerbahçe'nin transfer planlamalarında kritik bir gelişme yaşandı. Yaz döneminde Kobbie Mainoo'nun ayrılığına izin vermeyen Manchester United'ın fikir değiştirmesiyle, Fenerbahçe için kiralama seçeneği ön plana çıktı.

FENERBAHÇE İNGİLİZ YETENEĞİ KİRALAMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamizmini eksik bulan yöneticiler, takıma tempo katacağı düşünülen 20 yaşındaki Kobbie Mainoo'yu kiralamaya karar verdi. Manchester United'ın da genç yeteneği gözden çıkardığı süreçte, Fenerbahçe'nin resmi temaslara başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ KOBBIE MAINOO VE 2026 DÜNYA KUPASI BEKLENTİSİ

Gün geçtikçe Manchester United formasından uzaklaşan Kobbie Mainoo, 2026 Dünya Kupası'nda yer alabilmek amacıyla düzenli oynayacağı bir kulübe transfer olmayı istiyor.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİNDEKİ KOBBIE MAINOO VE MANU İLE BU SEZONU

Premier lig deviyle 2027 yazına kadar kontratı bulunan 20 yaşındaki orta saha, bu sezon sadece 228 dakika sahada kalabilmiş ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

KOBBIE MAINOO'NUN BONSERVİSİ NE KADAR?
Yetenekli futbolcunun güncel piyasa değeri, 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.
