Galatasaray'da Okan Buruk'tan mağlubiyet eleştirisi: "Bazen oyuncularımız önemsemiyor"

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sürpriz kayıp sonrasında takımına seslendi.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN KOCAELİSPOR MAÇI KRİTİKLERİ

"Birincisi; kabul etmemiz gereken, rakibimizin daha istekli başlaması. Rakibin taraftarıyla birlikte o isteklerini göstermesi, yani top rakipteyken agresif karşılık veremedik. Son iki maçtaki en büyük sıkıntılarımızdan biri hücumdaki üretkenliğimiz! Bugüne baktığımızda çok net pozisyonlar aslında ama bizim kalitemizdeki oyuncu grubuna göre çok daha iyi pozisyonlar üretmemiz gerekirdi. Oyunu okuyamadık. Saha kenarından oyuncularıma söylemeye çalıştım ama oyun içinde bazen futbolcuların da bu sorumluluğu alıp rakibin ne yaptığını görmesi gerekirdi. Bazen oyuncularımız önemsemiyor. Bunu da açık bir şekilde söyleyeyim ama bu tabii teknik heyetin sorunu. Bu iş benim sorumluluğumda. Daha iyi olmamız gerekiyor. Çok basit bir gol yedik. Kötü günümüzde olduğumuz bir maçtı. O anlamda üzgünüz. Avrupa dönüşleri zor oluyor. O yüzden daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Kazanmayı hak etmedik. Rakibimizi tebrik etmek gerekiyor."