Fenerbahçe'ye 'şampiyon olamaz' demişti: Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç ve Jose Mourinho çıkışı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 4-2 ile geçti ve lider Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirdi. Kritik maçın ardından süreci değerlendiren Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe konusunda daha olumlu bir yaklaşımda bulundu ve eski yöneticilere dikkat çekti.

SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN FENERBAHÇE ADINA ALİ KOÇ VE JOSE MOURINHO KRİTİKLERİ

"Galatasaray'ın sürpriz mağlubiyetinin hemen ardından sahaya çıkan Fenerbahçe'de hesaplar değişti. Duran top golü çok önemliydi, epeydir görmüyorduk. Ardından Ederson ile hızlı çıkmak ve golü bulmak. Sonra ikinci yarıya da hızlı başladı ev sahibi. Kayserispor'un gol atmasına rağmen de oyundan kopmadılar. Tabii 65'ten sonrası için iyi şeyler söylemek zor ama Mert Müldür'ü söylemiştim ısrarla ve bugün ciddi hatalar yaptı. Mert ile Szymanski'nin olduğu sağ taraf eksik kaldı. Serdar Ali Çelikler bu kadar söylüyor, Mert de oyuna girince 'biraz oynayayım' deseymiş mesela! Ayrıca Youssef En-Nesyri de yine sıkıntılıydı ve Fred'in asistini yedi. Ara transfer döneminde net şekilde yeni bir golcü lazım. Birkaç maç daha idare edilecek ama sonra transfer gerekiyor. Bu arada bugün itibarıyla sağ kenar da bakılmalı. Fenerbahçe'nin birkaç bölgede ciddi eksikleri var. Bir de Plzen sonrasında, bu maçtaki son bölümün böyle olması da normal. Onu da belirtelim. Takım, milli ara sebebiyle ligde daha erken sahaya çıkmak zorunda kaldı. Ligin ilk haftasında yarış bitti demiştim ama onu Ali Koç ile Jose Mourinho özelinde söylemiştim. Lakin Galatasaray hala önde. O zamanlarda 5 puan fark ve Ali Koç ile Jose Mourinho ikilisi vardı! Şu anda ise bu faktörler değişti. Şampiyonluk oranını %70'e %30 olarak görüyorum, Galatasaray hala çok güçlü ve tecrübeli. En nihayetinde ise Ali Koç ile Jose Mourinho kalmış olsaydı, Galatasaray çoktan bitirmişti bu işi ve Fenerbahçe havlu atmıştı."