Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Hakan Çalhanoğlu transferinde yeni perde: Süper Lig devinde büyük hesaplar!

Hakan Çalhanoğlu transferi için Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Halihazırda Süper Lig'de lider olan Galatasaray, rotayı Şampiyonlar Ligi'ne kırdı.

Hakan Çalhanoğlu transferinde yeni perde: Süper Lig devinde büyük hesaplar!
Burak Ayaydın
09.11.2025
saat ikonu 21:16
09.11.2025
saat ikonu 21:16

'da gündemi devam ediyor. Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu için ara dönemine kilitlendi.

GALATASARAY'DA BÜYÜK SÜRPRİZ: ARA TRANSFERDE HAKAN ÇALHANOĞLU!

Galatasaray'da ara transfer dönemi için Hakan Çalhanoğlu kritiği öne çıktı. Esasen ise Galatasaray, uzun zamandır transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu için yeniden temaslarda bulundu! Sarı kırmızılı yönetim, ile birlikte planlamalarına da başladı.

Hakan Çalhanoğlu transferinde yeni perde: Süper Lig devinde büyük hesaplar!

GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLAR LİGİ TRANSFERLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkılacağını gözeten yöneticiler, ara transfer dönemi için vites artırdı! Ayrıca da Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ile birlikte hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde seviyeyi yukarı çekmeye karar verdi.

Hakan Çalhanoğlu transferinde yeni perde: Süper Lig devinde büyük hesaplar!

GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN PERFORMANSI

Galatasaray'ın transfer etmeye hazırlandığı milli yıldız, Inter ile bu sezon 12 maça çıkmış ve 6 gol ile 3 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Hakan Çalhanoğlu transferinde yeni perde: Süper Lig devinde büyük hesaplar!

Sıkça Sorulan Sorular

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN INTER İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞMESİ VARDI?
Yıldız orta sahanın, Inter ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#transfer
#süper lig
#hakan çalhanoğlu
#Spor
