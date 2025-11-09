Hakan Çalhanoğlu transferinde yeni perde: Süper Lig devinde büyük hesaplar!

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu gündemi devam ediyor. Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu için ara transfer dönemine kilitlendi.

GALATASARAY'DA BÜYÜK SÜRPRİZ: ARA TRANSFERDE HAKAN ÇALHANOĞLU!

Galatasaray'da ara transfer dönemi için Hakan Çalhanoğlu kritiği öne çıktı. Esasen ise Galatasaray, uzun zamandır transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu için yeniden temaslarda bulundu! Sarı kırmızılı yönetim, Süper Lig ile birlikte Şampiyonlar Ligi planlamalarına da başladı.

GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLAR LİGİ TRANSFERLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkılacağını gözeten yöneticiler, ara transfer dönemi için vites artırdı! Ayrıca da Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ile birlikte hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde seviyeyi yukarı çekmeye karar verdi.

GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN PERFORMANSI

Galatasaray'ın transfer etmeye hazırlandığı milli yıldız, Inter ile bu sezon 12 maça çıkmış ve 6 gol ile 3 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.