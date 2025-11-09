Menü Kapat
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Kadıköy'de korkunç saldırı! Eğlence mekanı önünde kadına yanıcı madde döküp yaktı

İstanbul Kadıköy'de dehşet verici bir olay yaşandı. Eğlence mekanı önünde oturan Gözde Yılmaz, tanımadığı bir kadın tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan ve hastanede tedavi altına alınan Yılmaz, saldırının nedenini bilmediğini belirtirken, olayın ardından kaçan şüpheli S.G.A. kısa sürede yakalandı. İşte detaylar...

Kadıköy'de korkunç saldırı! Eğlence mekanı önünde kadına yanıcı madde döküp yaktı
09.11.2025
09.11.2025
saat ikonu 21:05

İstanbul ’de bir eğlence mekanının önünde oturan kadın, bir kadın tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınırken, olay sonrası kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan kadın, "En ağır cezaları almasını istiyoruz. Biz hastanedeyken D.Y. adlı kişiden ‘sizi bıçaklattırıcam’ şeklinde mesajları geliyor" dedi.

TUTUKLANDI

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gözde Yılmaz (33) arkadaşlarıyla birlikte dışarıda oturduğu sırada cep telefonuyla kısa bir görüşme yaptı. Görüşmenin hemen ardından yanına yaklaşan S.G.A. adlı kadın, elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz’ın başına döktü. Saldırgan kadın, bağırarak çakmağı çaktı ve genç kadını ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalan Yılmaz’a arkadaşları müdahale ederken, çevredekiler panik içinde durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Yılmaz’ı ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yılmaz’ın yanık bölümünde tedavisi devam ederken, olayın ardından kaçan şüpheli S.G.A. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TEHDİT MESAJLARI GELİYOR"

Saldırıya maruz kalan Gözde Yılmaz, olayın neden gerçekleştiğini bilmediğini ve olayı yapan kadının en ağır cezayı almasını istediğini ifade ederek, "Benim çocukluktan tanıdığım D.Y. isimli arkadaşımın kız arkadaşı var, bunu yapan oymuş. Ben erkek arkadaşım ve diğer arkadaşlarla birlikte Kadıköy’de bir mekanda otururken arkamız yola doğru dönüktü. Birden bir soğukluk hissettim. Benzin gibi bir yanıcı maddeydi sanırım, büyük ihtimal benzindi. Biranda önüme döndüğümde çakmakla yaktı kız beni. Bu kadını ben şahsi olarak tanımıyorum. Hiçbirimiz tanımıyoruz, herhangi bir husumetimiz yok. Neden böyle bir şey yaptı fikrimiz yok. En ağır cezaları almasını istiyoruz. Biz hastanedeyken D.Y. adlı kişiden ‘Sizi bıçaklattırıcam’ şeklinde tehdit mesajları geliyor. ‘Kız arkadaşım sizin yüzünüzden hapse girdi, siz bir daha Kadıköy’e geri dönemezsin’ deniliyor. Benim iş yerim ve evim zaten orada, kendileri bu bölgede oturmayan insanlar. Vücudumda ikinci ve üçüncü derecede yanıklar var. Bir daha eskisi gibi iyileşemeyecekmişim" dedi.

ETİKETLER
#yangın
#saldırı
#tutuklama
#kadıköy
#tehdit
#Yanıklar
#Gündem
