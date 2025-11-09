Fenerbahçe Kayserispor maç sonucu! 6 gollü maç nefesleri kesti

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor kozlarını paylaştı.

Chobani Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, sarı-lacivertlilerin 4-2’lik zaferiyle tamamlandı.

Fenerbahçe’ye galibiyeti kazandıran golleri 38. dakikada Marco Asensio, 40 ve 50. dakikalarda Dorgeles Nene ile 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı.

Kayserispor’un gollerini ise 53. ve 74. dakikalarda Onugkha kaydetti.

Bu sonuçla hem arka arkaya 4. galibiyetini elde eden hem de Galatasaray’ın mağlup olduğu haftada kazanan sarı-lacivertliler, puanını 28’e çıkardı ve sarı-kırmızılılarla arasındaki farkı 1’e indirerek 2. sıraya yükseldi.

İki haftalık yenilmezlik serisi sona eren Kayserispor ise 9 puanla 17. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, milli ara sonrasında Süper Lig’de Rizespor deplasmanında sahne alacak.

Kayserispor ise Gaziantep FK’yı konuk edecek.