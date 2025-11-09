Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Bakan Yerlikaya videoyu paylaşarak sordu: 'Bilse trafikte bu hareketi yapar mı?'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da trafik magandalarından birine daha ceza kesildiğini duyurdu. Makas atarak trafiği tehlikeye atılan şahsın yeni dönem alabileceği cezayı hatırlatarak "Ehliyet ve aracından 60 gün ayrı kalacaklarını bilseler, sizce bu hareketleri yaparlar mı?" diye sordu.

Ali Yerlikaya, İstanbul Avcılar'da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından "gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Avcılar'da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.T. ve İ.Y'nin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya videoyu paylaşarak sordu: 'Bilse trafikte bu hareketi yapar mı?'

"BİLSE BU HAREKETLERİ YAPAR MI?"

"Ehliyet ve aracından 60 gün ayrı kalacaklarını bilseler, sizce bu hareketleri yaparlar mı?" diye soran Yerlikaya, mevcut kanun uyarınca araç sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun doğrultusunda sadece idari para cezası uygulandığına dikkati çekti.

Yerlikaya, paylaşımında şunları ifade etti:

"Yeni Trafik Kanunu Teklifinin Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girmesiyle makas atan sürücülere caydırıcı cezalar geliyor. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre, makas atan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafiğin güvenliğini tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

