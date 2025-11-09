10 Kasım'da adliyeler açık mı? Kamu kurumları ve belediyelerin çalışma durumu

Adliyede işi olan vatandşalar tarafından 10 Kasım'da adliyelerin açık olup olmadığı araştırılmaya başlandı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde adliyelerin çalışma durumu belli oldu.

10 KASIM'DA ADLİYELER AÇIK MI?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almadığı için adliyeler normal çalışma düzenlerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar 10 Kasım 2025 Pazartesi günü adliyelerde işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

10 KASIM BELEDİYELER, KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

10 Kasım 2025 Pazartesi günü belediyeler ve kamu kurumları da çalışmaya devam edecek. Vatandaşlar mesai saatleri içerisinde belediyeler ve kamu kurumlarına giderek işlemlerini halledebilecekler.

Ülkemizde kutlanan resmi tatil günleri ise şöyle: