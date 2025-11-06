Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İhtiyaç kredisi için oranlar değişti! 100 bin lira bireysel kredi için geri ödeme şartları belli oldu!

Kasım 06, 2025 15:49
1
bireysel kredi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı, 39 milyar 641 milyon lira artarak 2 trilyon 692 milyar 947 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 642 milyar 223 milyon lirası konut, 49 milyar 591 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 1 milyar 133 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 36 milyar 258 milyon lira artarak 3 trilyon 200 milyar 541 milyon lira oldu.

 

2
Nakit ihtiyacı

Nakit ihtiyacı olanların sıklıkla başvurduğu tüketici kredilerinde oranlar değişiklik gösteriyor. Peki hangi banka ne kadar faiz oranıyla kredi veriyor? İşte 12 ay vadeli 100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken bir tüketicinin geri ödeme tablosu...
 

3
ALTERNATİF BANK DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ

ALTERNATİF BANK DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 10.827,17 TL

Toplam Ödeme: 130.426,04 TL
 

4
ALBARAKA TÜRK DİJİTAL MÜŞTERİLERE ÖZEL FİNANSMAN KART

ALBARAKA TÜRK DİJİTAL MÜŞTERİLERE ÖZEL FİNANSMAN KART

Kâr Payı Oranı: %3,50

Aylık Taksit: 10.998,01 TL

Toplam Ödeme: 132.551,12 TL

 

5
ON DİJİTAL BANKACILIK AVANTAJLI DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ

ON DİJİTAL BANKACILIK AVANTAJLI DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 11.071,64 TL

Toplam Ödeme: 133.434,68 TL

 

6
DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,61

Aylık Taksit: 11.088,03 TL

Toplam Ödeme: 133.631,36 TL

7
QNB YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ

QNB YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,64

Aylık Taksit: 11.112,65 TL

Toplam Ödeme: 133.926,80 TL

 

8
TÜRKİYE FİNANS 3 AY ERTELEMELİ FİNANSMAN

TÜRKİYE FİNANS 3 AY ERTELEMELİ FİNANSMAN

Kâr Payı Oranı: %3,65

Aylık Taksit: 11.120,86 TL

Toplam Ödeme: 133.450,32 TL
 

9
YAPI KREDİ 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

YAPI KREDİ 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,69

Aylık Taksit: 11.153,74 TL

Toplam Ödeme: 134.419,88 TL
 

10
N KOLAY İHTİYAÇ KREDİSİ

N KOLAY İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 11.236,14 TL

Toplam Ödeme: 135.408,68 TL
 

11
GARANTİ BBVA BORÇ KAPATMA KREDİSİ

GARANTİ BBVA BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 11.236,14 TL

Toplam Ödeme: 135.408,68 TL

 

12
N KOLAY BES TEMİNATLI KREDİ

N KOLAY BES TEMİNATLI KREDİ

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 11.236,14 TL

Toplam Ödeme: 135.333,68 TL

 

13
ING 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

 ING 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

Faiz Oranı: %3,84

Aylık Taksit: 11.277,45 TL

Toplam Ödeme: 135.829,40 TL
 

14
AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 11.318,84 TL

Toplam Ödeme: 136.401,08 TL
 

15
GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ

GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 11.318,84 TL

Toplam Ödeme: 136.401,08 TL
 

16
VAKIF KATILIM İHTİYAÇ FİNANSMANI

VAKIF KATILIM İHTİYAÇ FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 11.318,84 TL

Toplam Ödeme: 136.326,08 TL
 

17
ENPARA.COM İHTİYAÇ KREDİSİ

ENPARA.COM İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,94

Aylık Taksit: 11.360,31 TL

Toplam Ödeme: 136.323,72 TL
 

18
ZİRAAT KATILIM İHTİYAÇ FİNANSMANI

ZİRAAT KATILIM İHTİYAÇ FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 11.401,85 TL

Toplam Ödeme: 137.322,20 TL

 

19
İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,39

Aylık Taksit: 11.736,85 TL

Toplam Ödeme: 141.417,20 TL
 

20
HALKBANK HIZLI KREDİ

HALKBANK HIZLI KREDİ

Faiz Oranı: %5,06

Aylık Taksit: 12.308,54 TL

Toplam Ödeme: 148.277,48 TL

 

21
HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ

 HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %5,49

Aylık Taksit: 12.682,28 TL

Toplam Ödeme: 152.762,36 TL

22
ICBC BANK TURKEY HESAPLI KREDİ

ICBC BANK TURKEY HESAPLI KREDİ

Faiz Oranı: %4,00

Aylık Taksit: 11.410,16 TL

Toplam Ödeme: 137.496,92 TL
 

23
FİBABANKA İHTİYAÇ KREDİSİ

FİBABANKA İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,50

Aylık Taksit: 11.829,81 TL

Toplam Ödeme: 142.532,72 TL
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.