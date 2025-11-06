İhtiyaç kredisi için oranlar değişti! 100 bin lira bireysel kredi için geri ödeme şartları belli oldu!

Kategoriler
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı, 39 milyar 641 milyon lira artarak 2 trilyon 692 milyar 947 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 642 milyar 223 milyon lirası konut, 49 milyar 591 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 1 milyar 133 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 36 milyar 258 milyon lira artarak 3 trilyon 200 milyar 541 milyon lira oldu.
Nakit ihtiyacı olanların sıklıkla başvurduğu tüketici kredilerinde oranlar değişiklik gösteriyor. Peki hangi banka ne kadar faiz oranıyla kredi veriyor? İşte 12 ay vadeli 100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken bir tüketicinin geri ödeme tablosu...
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 10.827,17 TL
Toplam Ödeme: 130.426,04 TL
Kâr Payı Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 10.998,01 TL
Toplam Ödeme: 132.551,12 TL
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 11.071,64 TL
Toplam Ödeme: 133.434,68 TL
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 11.088,03 TL
Toplam Ödeme: 133.631,36 TL
Faiz Oranı: %3,64
Aylık Taksit: 11.112,65 TL
Toplam Ödeme: 133.926,80 TL
Kâr Payı Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 11.120,86 TL
Toplam Ödeme: 133.450,32 TL
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 11.153,74 TL
Toplam Ödeme: 134.419,88 TL
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 11.236,14 TL
Toplam Ödeme: 135.408,68 TL
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 11.236,14 TL
Toplam Ödeme: 135.408,68 TL
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 11.236,14 TL
Toplam Ödeme: 135.333,68 TL
Faiz Oranı: %3,84
Aylık Taksit: 11.277,45 TL
Toplam Ödeme: 135.829,40 TL
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 11.318,84 TL
Toplam Ödeme: 136.401,08 TL
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 11.318,84 TL
Toplam Ödeme: 136.401,08 TL
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 11.318,84 TL
Toplam Ödeme: 136.326,08 TL
Faiz Oranı: %3,94
Aylık Taksit: 11.360,31 TL
Toplam Ödeme: 136.323,72 TL
Kâr Payı Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 11.401,85 TL
Toplam Ödeme: 137.322,20 TL
Faiz Oranı: %4,39
Aylık Taksit: 11.736,85 TL
Toplam Ödeme: 141.417,20 TL
Faiz Oranı: %5,06
Aylık Taksit: 12.308,54 TL
Toplam Ödeme: 148.277,48 TL
Faiz Oranı: %5,49
Aylık Taksit: 12.682,28 TL
Toplam Ödeme: 152.762,36 TL
Faiz Oranı: %4,00
Aylık Taksit: 11.410,16 TL
Toplam Ödeme: 137.496,92 TL
Faiz Oranı: %4,50
Aylık Taksit: 11.829,81 TL
Toplam Ödeme: 142.532,72 TL