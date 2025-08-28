Edirneli berber müşterilerini oyun havası eşliğinde tıraş ediyor

Edirne'nin Havsa ilçesinde müşterilerini oyun havası eşliğinde danslarıyla tıraş eden 46 yaşındaki berber Kasım Ceylan, ilçeye neşe saçıyor. 23 Kasım Caddesi'ndeki dükkanında 30 yıldır berberlik yapan Ceylan, müşterileriyle önce dertleşiyor, ardından müzik eşliğinde dans ederek türkü söylüyor. Tıraşa kısa aralar vererek oyun havası açan Ceylan’a çoğu zaman müşterileri de eşlik ediyor. Bu anları sosyal medyada paylaşan Ceylan, kısa sürede geniş kitleye ulaştı.