Park halindeki minibüs alev topuna döndü: O anlar kamerada!

İstanbul Esenyurt'ta saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1990 Sokak’ta meydana gelen olayda, Zeynel Abidin Çelik’e ait park halindeki minibüs, bilinmeyen bir sebeple aniden yanmaya başladı. Bu sırada aracın dışını temizleyen Çelik, çevredeki vatandaşların uyarısıyla alevleri fark etti. Araçtaki yangına tüpünü alarak müdahale etmeye çalışan Çelik, yükselen alevlerin sıçraması sonucu ellerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tamamen alevlere teslim olan minibüsü kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.