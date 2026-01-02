Tamamlayıcı emeklilik Sistemi 2026! TES ne zaman başlayacak, kimleri kapsıyor, zorunlu mu?

TES için geri sayım başladı. 31 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'na göre, bu yıl TES uygulamaya konulacak. TES ile birlikte çalışanların her ay yüzde 3 oranında maaşlarından kesinti yapılacak. Çalışanlardan yapılacak kesintiye ek olarak işverenden de yüzde 1 oranında ilave katkı ödemesi alınacak. Devlet tarafından ise toplanan prime yüzde 30 oranında destek verilecek. Söz konusu düzenlemeye Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) farklı olarak milyonlarca çalışanın katılımı öngörülüyor. Vatandaşlar tarafından TES ne zaman başlıyor, kimleri kapsıyor, zorunlu mu sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

TES NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?

TES sisteminin 2026 yılı içerisinde başlayacağı biliniyor. Ancak uygulamanın ne zaman başlayacağı yönünde net bir tarih bulunmuyor. Orta Vadeli Program kapsamında 2026 yılının ikinci çeyreğinde TES programının başlatılması bekleniyor. İlerleyen günlerde TES sisteminin ne zaman başlayacağına ilişkin net tarihin kamouyona duyurulacağı tahmin ediliyor.

TES KİMLERİ KAPSIYOR, ZORUNLU MU?

TES kapsamında tüm çalışanların maaşlarından yüzde 3 oranında kesinti yapılacak. Bu kesintliere yüzde 1 oranında işveren tarafından ilave katkı ödemesi yapılacak. Toplanan prime devlet tarafından ise yüzde 30 destek verilecek. Söz konusu tutar ilerleyen yıllarda kullanılmak üzere vatandaşların emeklilik havuzunda işletilecek.

TES ZORUNLU MU?

Türkiye'de emeklilik döneminde gelir kaybını azaltmak ve çalışanlara ek gelir sağlamak amacıyla geliştirilen TES zorunlu olacak. Memurlar dahil olmak üzere bütün çalışanlar TES'e zorunlu olarak katılım sağlayacaklar. Bu sayede bütün çalışanlar emeklilik dönemlerinde ek bir gelir elde etmiş olacak.

TES SİSTEMİNDEN ÇIKILABİLİYOR MU?

Orta Vadeli Program kapsamında bu yıl devreye alınacak olan TES programından çık için 10 yıl katılım şartı aranacak. Düzenlemeyle getirilecek istisnalar ile doğum, hac ibadeti veya askerlik gibi özel durumlarda ise belirli oranlarda sistemden para çekilebilecek.