18°
 Murat Makas

Çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak! TES Resmi Gazetede: 10 yıl detayı dikkat çekti

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için geri sayım başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'na göre, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adıyla hayata geçirilecek uygulamada çalışanların maaşlarından yüzde 3 kesinti yapılacak.

Çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak! TES Resmi Gazetede: 10 yıl detayı dikkat çekti
31.10.2025
31.10.2025
saat ikonu 10:15

() ile birlikte, tüm çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 oranında zorunlu kesinti yapılacağı resmen açıklandı. 2026 yılında devreye girmesi beklenen sistem tartışmaya yol açmıştı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre, 2026 Yılı Cumhurbaşkanı Yıllık Programı'nda bütçe yönetimine ilişkin planlara yer verilirken, kamuoyunda tartışmalara neden olan 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' (TES) için de 2026 yılında uygulamaya başlanacağı öğrenildi.

Çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak! TES Resmi Gazetede: 10 yıl detayı dikkat çekti

ZORUNLU KATILIM SÖZ KONUSU

Söz konusu düzenleme, yıllardır uygulanan 'nden () farklı olarak milyonlarca çalışanın zorunlu katılımını öngörürken, düzenleme kapsamında her ay net maaşlardan yüzde 3 oranında kesintiye gidilecek.

Çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak! TES Resmi Gazetede: 10 yıl detayı dikkat çekti

İŞVERENDEN YÜZDE 1 KATKI ALINACAK

Çalışandan yapılacak kesintiye ek olarak işverenden de yüzde 1 oranında ilave katkı ödemesi alınacak. Toplanan prime devlet tarafından yüzde 30 destek verilecek ve söz konusu tutar ilerleyen yıllarda kullanılmak üzere vatandaşların emeklilik havuzunda işletilecek.

10 YIL ŞARTI ARANACAK

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla devreye alınması planlanan programdan çıkış için en az 10 yıl katılım şartı aranacak. Başka bir deyişle vatandaşlar, yapılan kesintileri geri alabilmek için TES sisteminde 10 yılı aşkın süre beklemek durumunda kalacak.

Çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak! TES Resmi Gazetede: 10 yıl detayı dikkat çekti

Düzenlemeye getirilecek istisnalar ile doğum, hac ibadeti ya da askerlik gibi özel durumlarda belirli oranlarda sistemden para çekme hakkı tanınacak.

