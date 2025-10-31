Menü Kapat
Hava Durumu
18°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

e-Devlet ile yapılacak! Emeklilik maaşı sisteminden, esnek çalışma modeline kadar hükümetten yeni adım

Sosyal sigorta sisteminin sağlıklı ilerleyebilmesi için hükümet sil baştan düzenleme yapıyor. Aylık bağlama sisteminden, düşük gelirli çalışanların sigorta programlarına kadar pek çok yeniliğe adım atılıyor. Uzaktan çalışma sistemleri teşvik edilirken aynı zamanda sigorta süresinin artması durumunda emekli maaşının artması da planlanıyor.

e-Devlet ile yapılacak! Emeklilik maaşı sisteminden, esnek çalışma modeline kadar hükümetten yeni adım
Sosyal sisteminin finansal sürdürülebilirliği için hükümet yeni düzenlemeyi başlatıyor. Türkiye’de her 1,49 çalışan bir emekliyi finanse eder duruma geldi ancak sisteminsağlıklı ilerlemesi için aktif/pasif oranının en az 3 olması gerekiyor. Sistemin sağlıklı ilerlemesi için bazı yenilikler gündemde.

KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Bu kapsamda kolay işverenlik uygulamasının yaygınlaştırılması, düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplar için mikro sigorta programlarının geliştirilmesi, gelire dayalı prim bildirim kapsamının genişletilmesi gibi hedefler belirlendi.

e-Devlet ile yapılacak! Emeklilik maaşı sisteminden, esnek çalışma modeline kadar hükümetten yeni adım

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, programda sosyal güvenlik kapsamında yer almayan veya sisteme girişi zor olan gruplar için kolaylaştırıcı mekanizmalar geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacağı belirtiliyor. Ev işleri ve farklı meslek gruplarında çalışanların sigorta prim bildirimlerini e-Devlet üzerinden yapabilmesine imkân sağlayan uygulamanın genişletilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, muhasebeci desteği ile halledilmesi gereken işlerin e-Devlet üzerinden yapılarak işverenlerin işinin kolaylaştırılmasını öngörüyor. Bununla beraber, kayıt dışı istihdamla mücadeleye katkı sağlayan kolay işverenlik uygulamasının kapsamının genişletilmesi konusunda çalışma yapılıyor.

e-Devlet ile yapılacak! Emeklilik maaşı sisteminden, esnek çalışma modeline kadar hükümetten yeni adım

SİGORTA PROGRAMI GELİŞTİRİLECEK

Bu sistemle, düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlara yönelik özel sosyal sigorta programlarının oluşturulması hedefleniyor. Yüksek primler nedeniyle sosyal güvenlik şemsiyesi dışında kalan bu gruplara özel sigorta programları geliştirilerek, bu kişilerin de sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanmasının önü açılacak. Bu sistem ile farklı meslek gruplarına ve gelir düzeyine göre farklı prim ödemelerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

ÇOK ÇALIŞANA DAHA FAZLA EMEKLİ MAAŞI

Emekli maaşı hesaplanmasındaki sistem değişecek. Sigortalılık süresi arttıkça emekli maaşının artmasını öngören bir sistemin hayata geçirilmesi planlanıyor. Böylece, çalışanların erkenden emekli olmasının önüne geçilerek, çalışma sürelerinin uzatılması; bu yolla sosyal güvenlik sistemindeki aktif-pasif dengesinin korunması amaçlanıyor. Yıllık programda ayrıca sosyal güvenlik sisteminde gelire dayalı prim bildirim kapsamının genişletilmesine yönelik çalışma yapılacağı da belirtiliyor.

Programa göre, sürekli iş göremezlik raporu veya maluliyet aylığı alanların yeniden işgücü piyasasına dönmesi için mesleki rehabilitasyon uygulaması hayata geçirilecek.

e-Devlet ile yapılacak! Emeklilik maaşı sisteminden, esnek çalışma modeline kadar hükümetten yeni adım

ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİ GÜNDEMDE

Programa göre, yeni nesil esnek çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemi ile uyumlaştırılması konusunda teknik ve hukuki altyapı güçlendirilecek. Kısa çalışma, evden çalışma ve hibrit çalışma gibi esnek çalışma modelleri hayata geçirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu bir süredir esnek çalışma modelleri üzerinde çalışma yapıyor. Esnek çalışma modellerine ilişkin yeni sistemin hukuki altyapısının 2026 yılında tamamlanması bekleniyor.

