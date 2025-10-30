Site aidat zammı için kritik karar! Suat Sandalcı canlı yayında açıkladı

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, TGRT Haber canlı yayınında fahiş site aidatları ve yeni denetim sistemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

BU SİTE YÖNETİMLERİ HİZMET VEREMEYECEK

Sandalcı, ülke genelinde toplu konutlarda uzun süredir yaşanan yönetim sorunlarının önüne geçmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeni bir kanun taslağı hazırlandığını belirtti. Taslağa göre, yakın zamanda lisansı olmayan ve bakanlığın denetimine tabi tutulmayan tesis yönetim şirketleri hizmet veremeyecek.

YÜZ KIZARTICI SUÇU OLAN ÇALIŞAMAYACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte sitelerde görev yapacak personellerin yüz kızartıcı suçlar, dolandırıcılık veya taciz gibi suçlardan sabıka kaydı bulunmaması şartı aranacak. Ayrıca, profesyonel yönetim şirketlerinden teminat mektubu istenecek. Bu uygulama, kat maliklerinin mağdur olmaması için güvence sağlayacak.

Sandalcı, yöneticilerin sınava tabi tutulacağını, sınavı başarıyla geçen ve bakanlık kriterlerini karşılayan şirketlerin lisans alarak profesyonel site ve apartman yöneticiliği yapabileceğini söyledi.

ŞİKAYETE BAĞLI DENETİM YAPILACAK

Denetimlerin yeni sistemle daha sıkı hale geleceğini belirten Sandalcı, "Bakanlık tarafından her yıl en az bir kez denetim yapılacak. Bu denetimler yalnızca profesyonel tesis yönetim şirketlerini değil, kat malikleri tarafından yönetilen siteleri de kapsayacak. Kat maliki yöneticilik görevini yürütüyorsa, profesyonel yönetim şirketi gibi denetlenecek. Ayrıca, şikayete bağlı denetim mekanizması da devreye girecek" diyerek süreci özetledi.

FAHİŞ AİDATLAR GERÇEKTEN AMACINA HİZMET EDİYOR MU?

Bakanlığın üzerinde çalıştığı yerli ve milli yazılım sistemiyle, sitelerin bütçeleri, mali yapıları ve hukuki süreçleri dijital olarak izlenecek. Böylece "fahiş aidatlar gerçekten amacına hizmet ediyor mu?" sorusuna net cevap alınabilecek.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ RİSKE ATANLARIN LİSANSI İPTAL EDİLECEK

Sandalcı, "Bu denetim esnasında sorun olursa kişiye verilen lisans hakkı askıya alınacak. sitedeki can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak olan asansör bakımları, teknik hacimlerin bakımları ve insan hayattı için önemli olan yangın ve selle alakalı özellikle bakanlığın çıkardığı yönetmelikleri yerine getirmeyenler ve yazılımla bakanlığa raporlamayan tesis yönetimlerinin lisansı iptal edilecek" diyerek birçok probleme parmak bastı.

AİDAT ZAMMINA SINIR GELİYOR

Aidat artışlarına da sınırlama getiriliyor. Sandalcı, "Yönetici kafasına göre artış yapamayacak. Enflasyon oranı üzerinde, yani TÜFE-TEFE oranlarını aşan aidat zammı yapılamayacak. Eğer sitenin mevcut aidatı yetersizse, artış kararı yalnızca kat malikleri kurulunun üç ay içinde yapacağı genel kurulda yüzde 50+1 oy çoğunluğu ile alınabilecek. Bu durumda sorumluluk da kat maliklerinde olacak" diyerek önemli uyarılarda bulundu.

Hazırlanan kanun taslağında enflasyon oranı baz alınırken, hem yöneticilerin hem de tesis yönetim şirketlerinin buna dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

20 MİLYON KİŞİ ETKİLENECEK

Sandalcı, Türkiye genelinde 8 bağımsız bölüm ve üzeri yaklaşık 941 bin apartman bulunduğunu, düzenlemenin 20 milyon kişiyi doğrudan etkileyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Murat Kurum’un öncülüğünde yürütülen sosyal konut projeleriyle birlikte yönetim anlayışının kurumsallaşması gerektiğini ifade etti.

Sandalcı, vatandaşlara da önemli bir uyarıda bulunarak, "Taşınırken sitenin yönetim planını mutlaka inceleyelim. İncelemezsek yüksek aidatlarla karşılaşabiliriz. Bilinçli olalım; çünkü artık devlet denetimine tabi olacağız" dedi.

GENEL KURULLARA KATILALIM

Tüm kat maliklerine çağrıda bulunan Sandalcı, "Konutlarda yakın zamanda genel kurullar yapılacak. Toplanan genel kurullara mutlaka katılalım. Bakanlığın desteğiyle yeni mevzuat çıkacak. Katılımcı olalım, yönetim süreçlerine sahip çıkalım" diyerek tüm ev sahiplerini uyardı.