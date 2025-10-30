Menü Kapat
TGRT Haber
 Sumru Tarhan

Singo Trabzonspor maçında oynayacak mı? Sakatlık durumunda gelişme

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo'nun Trabzonspor maçına yetişip yetişmeyeceği taraftarın gündemine yerleşti. Heyecanla beklenen maç için bekleyiş sürerken Singo oynayacak mı merak ediliyor.

Singo Trabzonspor maçında oynayacak mı? Sakatlık durumunda gelişme
30.10.2025
30.10.2025
sonrası maç kaçıran Singo'nun derbisinde oynama durumu merakla beklenirken gözler 'un kararında.

SİNGO TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

derbisinde sakatlanması sonucu sahadan uzak kalan Singo için gözler Buruk'un kararında. Bireysel çalışmalara devam eden Singo'nun maçta forma giymek istediği bilinirken son antrenmanlar sonrası Okan Buruk karar verecek. Edililen bilgilere göre Singo'nun maçta forma giymesinin ihtimali yüksel görünüyor.

Singo Trabzonspor maçında oynayacak mı? Sakatlık durumunda gelişme

SİNGO TRBAZONSPOR MAÇINDA VAR MI?

Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor maçı için bekleyiş sürüyor. BJK derbisinde sakatlanan ismin karşılaşmada forma giymesi muhtemel gözükürken Okan Buruk'un kararı bekleniyor. Singo'nun forma giyememesi durumunda Kaan Ayhan, Arda Ünyay ve Metehan Baltacı stoper alternatifleri bulunmakta.

Singo Trabzonspor maçında oynayacak mı? Sakatlık durumunda gelişme

GALATASARAY TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

İki takımın da ilk 11 kadrosu henüz belli olmazken muhtemel kadro şöyle:

Galatasaray: Uğurcan; Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Sallai; Lemina, Torreira, Yunus; Sane, Barış, Osimhen

Trabzonspor: Onana; Pina, Savic, Batagov, Mustafa; Folcarelli, Oulai, Augusto; Olaigbe, Zubkov, Onuachu.

Singo Trabzonspor maçında oynayacak mı? Sakatlık durumunda gelişme

SİNGO SAKATLIK DURUMU SON DAKİKA

Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan oyuncunun sakatlık durumu hakkında "Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun, çekilen MR’ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." açıklaması yapılmıştı.

#galatasaray
#beşiktaş
#trabzonspor
#sakatlık
#okan buruk
#Singo
#Aktüel
