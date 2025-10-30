Singo Trabzonspor maçında oynayacak mı? Sakatlık durumunda gelişme

Sakatlık sonrası maç kaçıran Singo'nun Trabzonspor derbisinde oynama durumu merakla beklenirken gözler Okan Buruk'un kararında.

SİNGO TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş derbisinde sakatlanması sonucu sahadan uzak kalan Singo için gözler Buruk'un kararında. Bireysel çalışmalara devam eden Singo'nun maçta forma giymek istediği bilinirken son antrenmanlar sonrası Okan Buruk karar verecek. Edililen bilgilere göre Singo'nun maçta forma giymesinin ihtimali yüksel görünüyor.

SİNGO TRBAZONSPOR MAÇINDA VAR MI?

Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray Trabzonspor maçı için bekleyiş sürüyor. BJK derbisinde sakatlanan ismin karşılaşmada forma giymesi muhtemel gözükürken Okan Buruk'un kararı bekleniyor. Singo'nun forma giyememesi durumunda Kaan Ayhan, Arda Ünyay ve Metehan Baltacı stoper alternatifleri bulunmakta.

GALATASARAY TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

İki takımın da ilk 11 kadrosu henüz belli olmazken muhtemel kadro şöyle:

Galatasaray: Uğurcan; Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Sallai; Lemina, Torreira, Yunus; Sane, Barış, Osimhen

Trabzonspor: Onana; Pina, Savic, Batagov, Mustafa; Folcarelli, Oulai, Augusto; Olaigbe, Zubkov, Onuachu.

SİNGO SAKATLIK DURUMU SON DAKİKA

Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan oyuncunun sakatlık durumu hakkında "Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun, çekilen MR’ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." açıklaması yapılmıştı.