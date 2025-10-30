Türkiye Petrolleri sahibi kim? Zülfikarlar Holding sahibi İsfendiyar Zülfikari nereli?

Türkiye'nin köklü enerji kuruluşlarından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı hakkında Google üzerinde yapılan aramalar artış gösterdi.

1954 yılında kurulan Tpao, Türkiye adına petrol ve doğal gaz keşfi, üretimi ve dağıtımı faaliyetlerini yürütmek amacıyla kamu iktisadi teşekkülü olarak hizmete başlamıştı.

TÜRKİYE PETROLLERİ SAHİBİ KİM?

Yaklaşık 307 bin metreküp depolama kapasitesi ve 800’ü aşkın akaryakıt istasyonu ile Türkiye'nin önde gelen dağıtım şirketlerinden biri olan TP Petrol Dağıtım A.Ş., günümüzde özel sermaye tarafından idare ediliyor.

Özelleştirme süreci kapsamında Türkiye Petrolleri’nin tüm hisseleri 2016 yılında Zülfikarlar Holding tarafından devralındı.

İSFENDİYAR ZÜLFİKARİ KİMDİR?

Zülfikarlar Holding’in sahibi İsfendiyar Zülfikari, 1976 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

1999’da Boston College Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Zülfikari, 2005’te Bahçeşehir Üniversitesi’nde Sermaye Piyasaları dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Aile şirketi olan Zülfikarlar Holding’de 2001 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan ünlü iş insanı, aynı zamanda Türkiye Petrolleri A.Ş.’nin de sahibidir.

Azerbaycan kökenli olan Zülfikarlar Ailesi sonrasında İstanbul’a yerleşmiştir.

Grubun yatırım alanları arasında kimya, enerji, lojistik ve finans sektörleri bulunmaktadır.