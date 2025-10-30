Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Ucuz telefonlar üreten marka Türkiye'ye dönüyor: Yıllar önce faaliyetlerini sonlandırmıştı

Giriş ve orta seviye sınıfında bulunan ucuz akıllı telefon modelleri ile tanınan Motorola yıllar önce Türkiye pazarına veda etmişti. Marka yeniden ülkemize dönüyor. Bir Türk şirketle distribütörlük görüşmeleri başladı.

Murat Makas
30.10.2025
30.10.2025
'de resmi olarak uzun süredir bulunmayan Motorola cep telefonları Türk kullanıcılarıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor. İndeks Bilgisayar, Motorola marka telefonları ve aksesuarlarının Türkiye distribütörlüğü için Lenovo ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

İndeks Bilgisayar, 30 Ekim tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı resmi bildirimle, Lenovo ile görüşmelerin başladığını kamuoyuna açıkladı.

Ucuz telefonlar üreten marka Türkiye'ye dönüyor: Yıllar önce faaliyetlerini sonlandırmıştı

LENOVO TÜRKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ HABERİ DOĞRULADI

Lenovo Türkiye Ülke Müdürü Emre Hantaloğlu da haberi doğrulayan bir açıklama yaptı. BTDünyası'na konuşan Hantaloğlu, şirketin 'nın telefonlarını Türkiye'ye getirme ihtimalinin yüksek olduğunu daha önce dile getirdiğini belirterek, "Detaylı açıklamayı ileriki günlerde yapacağız. Söylediğim gerçekleşmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

Ucuz telefonlar üreten marka Türkiye'ye dönüyor: Yıllar önce faaliyetlerini sonlandırmıştı

İndeks Bilgisayar'ın KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz ile Lenovo Ireland International Ltd. arasında Motorola markalı cep telefonları ve cep telefonu aksesuarları ürünlerinin Türkiye distribütörlüğü konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Motorola, 1928'den beri tasarımla varlığını sürdüren ve kullanıcılarının dünyayı keşfetme, paylaşma ve bağlantı kurma biçimlerini dönüştüren global bir markadır. Markanın amacı, günlük yaşamı herkes için daha kolay ve daha keyifli hale getirmek için daha geniş bir mobil cihaz ve hizmet yelpazesi sunmaktır."

