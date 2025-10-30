Ucuz telefonlar üreten marka Türkiye'ye dönüyor: Yıllar önce faaliyetlerini sonlandırmıştı

Türkiye'de resmi olarak uzun süredir bulunmayan Motorola cep telefonları Türk kullanıcılarıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor. İndeks Bilgisayar, Motorola marka telefonları ve aksesuarlarının Türkiye distribütörlüğü için Lenovo ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

İndeks Bilgisayar, 30 Ekim tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı resmi bildirimle, Lenovo ile görüşmelerin başladığını kamuoyuna açıkladı.

LENOVO TÜRKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ HABERİ DOĞRULADI

Lenovo Türkiye Ülke Müdürü Emre Hantaloğlu da haberi doğrulayan bir açıklama yaptı. BTDünyası'na konuşan Hantaloğlu, şirketin Motorola'nın telefonlarını Türkiye'ye getirme ihtimalinin yüksek olduğunu daha önce dile getirdiğini belirterek, "Detaylı açıklamayı ileriki günlerde yapacağız. Söylediğim gerçekleşmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

İndeks Bilgisayar'ın KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz ile Lenovo Ireland International Ltd. arasında Motorola markalı cep telefonları ve cep telefonu aksesuarları ürünlerinin Türkiye distribütörlüğü konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Motorola, 1928'den beri tasarımla varlığını sürdüren ve kullanıcılarının dünyayı keşfetme, paylaşma ve bağlantı kurma biçimlerini dönüştüren global bir markadır. Markanın amacı, günlük yaşamı herkes için daha kolay ve daha keyifli hale getirmek için daha geniş bir mobil cihaz ve hizmet yelpazesi sunmaktır."