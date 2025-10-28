Menü Kapat
TGRT Haber
14°
 Serhat Yıldız

4K ve 8K TV'ler para tuzağı olabilir

Televizyon üreticileri yıllardır “daha fazla piksel, daha iyi görüntü” sloganıyla 4K ve 8K TV’leri parlatıyor. Ancak Cambridge Üniversitesi ile Meta’nın ortaklaşa yürüttüğü yeni bir araştırma, bu iddiaları sorgulatacak nitelikte.

Bilim insanlarına göre ev ortamında, birkaç metrelik tipik izleme mesafelerinde Full HD, ve 8K televizyonlar arasında insan gözünün fark edebileceği düzeyde bir kalite farkı bulunmuyor.

Çalışmanın çıkış noktası basit bir soruya dayanıyor: Ekrandaki piksel sayısı gerçekten kaliteyi artırıyor mu?

Araştırmacılar, yıllardır “çözünürlük arttıkça kalite artar” anlayışını temel alan üretici stratejilerini test etti. Ancak sonuçlar bu düşünceyi altüst etti. Nature Communications dergisinde 27 Ekim’de yayımlanan çalışmada, piksel sayısı yerine “gözün algı sınırı” esas alındı.

İngiltere’de ortalama bir oturma düzeni (yaklaşık 2,5 metre izleme mesafesi ve 44 inç TV) dikkate alındığında, 4K ve 8K ekranların sunduğu fazladan detayların çoğu durumda insan gözü tarafından seçilemediği tespit edildi.

4K ve 8K TV’ler para tuzağı olabilir

GÖZÜN SINIRI: DERECE BAŞINA PİKSEL

Bilim insanları, klasik çözünürlük testleri yerine “pixels per degree” (derece başına piksel) adını verdikleri daha hassas bir ölçüm kullandı.

Normal görüşe sahip 18 katılımcı, 27 inçlik 4K bir ekranı farklı mesafelerden izleyerek ince çizgilerden oluşan görüntüleri ayırt etmeye çalıştı.

Sonuçlar çarpıcıydı: İnsan gözü gri tonlamalı görüntülerde ortalama 94 PPD’ye, kırmızı ve yeşil desenlerde 89 PPD’ye, sarı ve mor tonlarda ise 53 PPD’ye kadar detay ayırt edebiliyor. Yani renk değiştikçe algı kapasitesi düşüyor. Bu da “yüksek çözünürlük” iddiasının pratikte büyük ölçüde etkisini kaybettiği anlamına geliyor.

4K ve 8K TV’ler para tuzağı olabilir

EVİNİZDE 8K’YA GEREK YOK

Araştırma ekibi, “Eğer koltukta oturup birkaç metre uzaktan dizi veya film izliyorsanız, 4K ya da 8K için fazladan para ödemeniz bir anlam ifade etmiyor” diyor.

Hatta bu amaçla, izleme mesafesi ve ekran boyutuna göre en uygun çözünürlüğü hesaplamaya yarayan ücretsiz bir araç da yayımlandı.

