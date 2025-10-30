Lokantada birbirlerine girdiler! Arkadaşını bıçaklayıp polisleri bekledi

Tepebaşı ilçesi bulunan bir lokanta meydana gelen olayda 63 yaşındaki K.A. isimli şahıs, arkadaşı 66 yaşındaki Ramazan E. ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anlaşmazlık yaşadı. İddiaya göre K.A. İsimli şahıs arkadaşı Ramazan E.’yi karın ve bilek kısmından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 66 yaşındaki yaralı, ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

OLYA YERİNDE POLİSLERİ BEKLEDİ

Arkadaşını bıçaklayan ve olay yerinden kaçmayan 63 yaşındaki şüpheli ise polise ekiplerince göz altına alındı.