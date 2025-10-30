Adıyaman’da iki grup arasında kavga: Yaralılar var!

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli TOKİ konutlarında iki grup arasında tartışma çıktı.

POLİSTEN MÜDAHALE

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada darp neticesi 2 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekibi tarafından şahıslara müdahale edildi.

Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.