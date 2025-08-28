Korkunç kaza kamerada! Ani manevra bir cana mal oldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. M.K. idaresindeki otomobil, aniden dönüş yaparken karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki ticari taksi ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.K. ile araçtaki 3 yaşındaki M.A.A, A.E., S.A. ve taksi şoförü M.Y. ile yolcu G.Ö. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 3 yaşındaki çocuğun durumunun durumu ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan yaralılardan S.A.'nın ise 4 aylık hamile olduğu ve kaza nedeniyle bebeğini kaybettiği belirlendi.