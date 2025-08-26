Balıklama atlayış ölüm getirdi! Talihsiz kaza kamerada

Isparta'da gölete balıklama atlayan çocuk, boynunu toprak zemine çarpıp ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuk, 15 gün sonra hayata veda etti. 10 Ağustos Pazar günü, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyünde bulunan gölete giden 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, suya balıklama atladı. Ancak sığ suda boynunu toprak zemine çarpan Karaaslan, ağır yaralandı. Acil olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alınsa da 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün sabah saatlerinde kaybetti.

Diğer yandan olay anına ilişkin cep telmefonu kamerası kaydı da ortaya çıktı. Talihsiz gencin arkadaşları tatafından kaydedilen görüntülerde çocuğun gölete balıklama atladığı ve kısa süre sonra su yüzeyinde hareketsiz kaldığı görülüyor.