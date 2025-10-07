Bez Bebek dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Elif Ceren Balıkçı'nın son haline yorum yağdı

'Merhamet'in Narin'i, 'Bez Bebek' dizisinin Pompi'si Elif Ceren Balıkçı 26 yaşına bastı. Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyeriyle birçok projede yer alan Elif Ceren Balıkçı'nın son haline ise yorum yağdı.

ELİF CEREN BALIKÇI'NIN SON HALİNE YORUM YAĞDI

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Elif Ceren Balıkçı'nın son hali bir makyaj sanatçısının paylaşımıyla ortaya çıktı. Makyaj sanatçısının paylaştığı Elif Ceren Balıkçı'ya yorum yağdı.

Yapılan paylaşımda; "Çoğumuzun çocukluğuna eşlik eden 'Bez Bebek' dizisiyle tanıdığımız ve birçok projede ekranlarda izlediğimiz güzeller güzeli oyuncu Elif Ceren Balıkçı, MasterClass eğitiminde bizlere eşlik etti." notu düşüldü.