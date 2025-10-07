Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Bez Bebek dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Elif Ceren Balıkçı'nın son haline yorum yağdı

Kayıp Prenses, Bez Bebek ve Merhamet gibi bir dönemin çok konuşulan yapımlarında rol alan Elif Ceren Balıkçı’non son hali ortaya çıktı. Henüz çocukken birçok yapımda rol alan Balıkçı'nın son hali ise sevenlerini oldukça şaşırttı.

Bez Bebek dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Elif Ceren Balıkçı'nın son haline yorum yağdı
07.10.2025
07.10.2025
'Merhamet'in Narin'i, 'Bez Bebek' dizisinin Pompi'si Elif Ceren Balıkçı 26 yaşına bastı. Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyeriyle birçok projede yer alan Elif Ceren Balıkçı'nın son haline ise yorum yağdı.

ELİF CEREN BALIKÇI'NIN SON HALİNE YORUM YAĞDI

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Elif Ceren Balıkçı'nın son hali bir makyaj sanatçısının paylaşımıyla ortaya çıktı. Makyaj sanatçısının paylaştığı Elif Ceren Balıkçı'ya yorum yağdı.

Bez Bebek dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Elif Ceren Balıkçı'nın son haline yorum yağdı

Yapılan paylaşımda; "Çoğumuzun çocukluğuna eşlik eden 'Bez Bebek' dizisiyle tanıdığımız ve birçok projede ekranlarda izlediğimiz güzeller güzeli oyuncu Elif Ceren Balıkçı, MasterClass eğitiminde bizlere eşlik etti." notu düşüldü.

Bez Bebek dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Elif Ceren Balıkçı'nın son haline yorum yağdı

Sıkça Sorulan Sorular

Elif Ceren Balıkçı kaç yaşında?
9 Haziran 1999 Avusturya doğumlu Elif Ceren Balıkçı, 2007 yılından itibaren Bez Bebek, Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet gibi dizilerde rol aldı.
ETİKETLER
#Elif Ceren Balıkçı
#Bez Bebek
#Çocuk Oyuncu
#Türk Oyuncular
#Masterclass
#Medya
