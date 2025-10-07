Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

DGS ek yerleştirme tercih ücreti ne kadar? 2025 DGS ek yerleştirme tercih ücreti son ödeme tarihi gündemde

DGS ek yerleştirme tercih işlemleri bugün başladı. Tercih işlemlerinin başlamasının ardından adaylar tarafından DGS ek yerleştirme tercih ücretlerinin ne kadar olduğu ve son ödeme tarihinin ne zaman olduğu merak ediliyor. Tercih işlemleri 13 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.

DGS ek yerleştirme tercih ücreti ne kadar? 2025 DGS ek yerleştirme tercih ücreti son ödeme tarihi gündemde
Ölçme, Seçme ve Merkezi () tarafından 2025 () ek yerleştirme işlemlerinin başladığı açıklandı. Bugün (7 Ekim 2025 Salı) saat 11.00'den itibaren öğrenciler ÖSYM'nin resmi internet sitesinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Tercih işlemlerinin başlamasının ardından öğrenciler DGS ek yerleştirme tercih ücretinin ne kadar olduğu ve son tarihini araştırmaya başladı.

DGS ek yerleştirme tercih ücreti ne kadar? 2025 DGS ek yerleştirme tercih ücreti son ödeme tarihi gündemde

DGS EK YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİ NE KADAR 2025?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan kılavuzda belirtilen bilgilere göre DGS ek yerleştirme tercihlerinde öğrencilerden 130 TL ücret alınacak. Öğrenciler tercih ücretlerini ÖSYM'nin internet sayfasında bulunan "e-İşlemler" bölümünde yer alan "Ödemeler" alanından kredi/banka kartı ile gerçekleştirebilecek.

Adayların tercih ücretlerini yatırmasının ardından tercih işlemleri tamamlanacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehir eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacak.

DGS ek yerleştirme tercih ücreti ne kadar? 2025 DGS ek yerleştirme tercih ücreti son ödeme tarihi gündemde

DGS EK YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN 2025?

DGS ek yerleştirme ücretlerini adayların 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında yatırmaları gerekiyor. 14 Ekim 2025 Salı günü saat 23.59'a kadar DGS ek yerleştirme ücretlerini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihlerin geçersiz sayılacağı belirtildi.

DGS ek yerleştirme tercih ücreti ne kadar? 2025 DGS ek yerleştirme tercih ücreti son ödeme tarihi gündemde

DGS İLE YERLEŞMİŞ ADAYLAR EK TERCİH YAPABİLİYOR MU?

2025 DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmiş olan adaylar ek yerleştirmelerde tercih yapamıyorlar. Ek yerleştirmede 2025 DGS sınavına girmiş ve merkezi yerleştirmede hiçbir programa yerleştirilmemiş öğrenciler tercih yapabilecek.

TGRT Haber
