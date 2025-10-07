Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Eşine az rastlanıyor! İzmir'de ele geçirildi: Tam 20 milyon lira değerinde

İzmir'de tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda Osmanlı dönemine ait eşine az rastlanan eserler ele geçirildi. Fatih Sultan Mehmet’ten Kanuni Sultan Süleyman’a kadar 20 milyon liralık Osmanlı mirası, kaçakçıların elinden kurtarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 16:49

’de başsavcılık koordinesinde Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Karabağlar ilçesinde 1 ikamet ve 1 depo adresine yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 2 bin 473 parça tarihi eser ele geçirildi.

Eşine az rastlanıyor! İzmir'de ele geçirildi: Tam 20 milyon lira değerinde

SİKKE, ZOLTA, TALER VAR

Ele geçirilen eserler arasında 2 bin 60 adet sikke, 68 adet zolta ve taler (ödül parası), 8 adet İstiklal Madalyası, 17 adet mühür, 32 adet yüzük ve 248 adet çeşitli obje ve tarihi eser bulundu. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eşine az rastlanıyor! İzmir'de ele geçirildi: Tam 20 milyon lira değerinde

OSMANLI MİRASI KAÇAKÇILARDAN KURTARILDI

Ele geçirilen tarihi eserler arasında Fatih Sultan Mehmet, Yıldırım Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahlarının dönemlerine ait sikkelerin yer aldığı, kronolojik olarak tüm Osmanlı padişahlarına ait paraların albüm haline getirildiği nadir bir koleksiyonun bulunduğunu bildirdi. Ayrıca I. Abdülhamid, II. Mahmut ve III. Selim dönemine ait zoltalar, Arkaik dönem İyonya, Efes, Milet, Roma ve Bizans Dönemi sikkeleri ve objeleri, İslami Dönem Sasani Hanedanlığı’ndan II. Şapur, Germiyanoğlu Mehmet Bey ve İlhanlı hükümdarı Olcaytu’ya ait sikkelerin de ele geçirilen nadir eserler arasında yer aldığı belirtildi.

Eşine az rastlanıyor! İzmir'de ele geçirildi: Tam 20 milyon lira değerinde
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
II. Abdülhamid Han'a hediye edilmişti, ilk kez gün yüzüne çıkıyor: Topkapı Sarayı'nda dünyaca ünlü eşya
ETİKETLER
#izmir
#kaçakçılık
#tarihi eser
#osmanlı
#mücevher
#Sikkeler
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.