TGRT Haber
14°
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Murat Makas

II. Abdülhamid Han'a hediye edilmişti, ilk kez gün yüzüne çıkıyor: Topkapı Sarayı'nda dünyaca ünlü eşya

Topkapı Sarayı'nda dünyanın sayılı saat koleksiyonları arasında gösterilen eserler ilk kez gösterime giriyor. Saat Koleksiyonu'nun yüzde 80'ini oluşturan 300'ü aşkın eser ziyaretçilere açılacak. Müzede Sultan 2. Abdülhamid'e armağan edilen değerli eşya da gösterilecek.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 15:40

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye’de eski döneme ait değerli eşyalar dünya tarafından ilgi duyuyor. Milli Saraylar Başkanlığı, 'nın dünyanın sayılı saat koleksiyonları arasında gösterilen eserlerini ilk kez ziyaretçiyle buluşturacak. Osmanlı saat ustaları Ahmed Eflaki Dede ve Süleyman Leziz'in eserlerinden Avrupa'nın zarif örneklerine kadar 300'ü aşkın parça, Saray'ın Has Ahırlar bölümünde oluşturulan Saat Müzesi'nde görülebilecek.

II. Abdülhamid Han'a hediye edilmişti, ilk kez gün yüzüne çıkıyor: Topkapı Sarayı'nda dünyaca ünlü eşya

Topkapı Sarayı'nın ikinci avlusunda yer alan Has Ahırlar bölümü, "Topkapı Sarayı'nda Zaman ve Sanat" temasıyla Saat Müzesi'ne dönüştürüldü. Bu alanda Topkapı Sarayı Saat Koleksiyonu'nun yüzde 80'ini oluşturan 300'ü aşkın eser, ilk kez geniş kapsam ve bütünlük içinde sanatseverlerin dikkatine sunuldu.

II. Abdülhamid Han'a hediye edilmişti, ilk kez gün yüzüne çıkıyor: Topkapı Sarayı'nda dünyaca ünlü eşya

DÜNYADA BENZERİ BULUNMAYAN ÖRNEKLERİ VAR

Saat Müzesi'nde, Osmanlı dönemi saat ustalarından Ahmed Eflaki Dede ve Süleyman Leziz'in imzasını taşıyan eserlerin yanı sıra Sultan 2. Abdülhamid'e armağan edilen Rus yapımı 'grifon' figürlü masa saati, duvar saatleri, dönemin teknolojik yeniliklerini temsil eden oturtma saatler ve dünyada benzeri bulunmayan cep saatleri gibi nadide örnekler yer alıyor.

II. Abdülhamid Han'a hediye edilmişti, ilk kez gün yüzüne çıkıyor: Topkapı Sarayı'nda dünyaca ünlü eşya

HEM OSMANLI HEM AVRUPA

Bu yönüyle müze, hem Osmanlı hem de Avrupa saat sanatının seçkin örneklerini bir araya getiriyor. Topkapı Sarayı Saat Müzesi'nde bir araya getirilen eserler; Türk saatleri, boy saatleri, duvar saatleri, cep aatleri, masa saatleri, oturtma saatler, dekoratif formlu saatler, ölçüm aletleri ile atölye ve tamir aletleri gibi tematik başlıklar altında sınıflandırılıyor.

II. Abdülhamid Han'a hediye edilmişti, ilk kez gün yüzüne çıkıyor: Topkapı Sarayı'nda dünyaca ünlü eşya

3 YILLIK SÜREDE TAMAMLANDI

Milli Saraylar'ın envanterinde Topkapı Sarayı'nın saat koleksiyonunun dünyaca meşhur bir koleksiyon olduğunu söyleyen Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "Bu müze gerçekten önemli bir ilk niteliğini taşıyor. Çünkü Milli Saraylar'ın envanterinde Topkapı Sarayı'nın saat koleksiyonu zaten dünyaca meşhur bir koleksiyon. 380 adet tarihi saatten oluşan bir koleksiyon bu. Bu koleksiyon aslında geçmiş yıllarda kısıtlı ölçülerde küçük bir kısmı sergilenmişti. Ancak ilk defa bir bütün olarak bir sarayda müze oluşturacak kadar ilk defa ziyaretçiyle buluşuyor. Bu yönüyle çok önemli. Restorasyon çalışmaları kapsamında 3 yıllık bir süreç var. Hasarlar bölgesinde bu nitelikli binaların 16. yüzyıldan kalma yapılar restorasyonu. Ardından koleksiyonda yer alan eserlerin tek tek taşınabilir olarak restorasyonları bu 3 yıllık süre içinde tamamlandı. Yaklaşık 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar çok önemli bir seçkiye sahibiz. 380 saatten oluşan koleksiyonumuzun 300 saatlik kısmını burada bir bütün halinde sergiliyoruz. Bunların 200'den fazlası da depolardan ilk defa çıktı" ifadelerini kullandı.

II. Abdülhamid Han'a hediye edilmişti, ilk kez gün yüzüne çıkıyor: Topkapı Sarayı'nda dünyaca ünlü eşya
