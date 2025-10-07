Nihal Candan kardeşi Bahar Candan bu sefer de paylaştığı video ile tepki çekti: Nihal'le iletişime geçmeyi denedik

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan 25 kiloya düşerek kaldırıldığı yoğun bakımda 21 Haziran'da hayatını kaybetti. Ablasını kaybettikten sonra açıklamaları ve paylaşımlarıyla tepki toplayan Bahar Candan, son paylaştığı video ile eleştiri oklarının hedefi oldu.

BAHAR CANDAN SON PAYLAŞIMIYLA ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

Ablasının ölümünün ardından yaptığı açıklamalarla tepki çeken Bahar Candan, bu kez de paylaştığı video ile gündemde. Bahar Candan paylaştığı videoda; “Frekansları üst üste getirip Nihalle iletişime geçmeyi denedik” ifadeleri sosyal medyada büyük öfkeye neden oldu.

30 yaşındaki Nihal Candan, anoreksiya nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 20 Haziran'da hayata gözlerini yumdu. Nihal Candan'ın vefatıyla ortaya atılan iddialar da magazin gündeminde bir süre yer aldı. geçtiğimiz aylarda Bahar Candan ablasının vefatından kısa süre sonra TikTok'ta 'beni hiçbir ateş yakamaz, ben ateşin ta kendisiyim' sözlerinin yer aldığı bir video yayınlayarak dans etti. O anlar tepkiyle karşılandı.

NİHAL CANDAN İLE BAHAR CANDAN'IN BABASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın anoreksiya nervoza nedeniyle 20 Haziran’da hayatını kaybetmesinin ardından, acılı baba Prof. Dr. Hakan Candan ilk kez kameralar karşısına geçti. “Nihal çok duyarlı bir çocuktu, Bahar ise daha dışa dönük ve başına buyruktu. Ama ikisini de o ekran büyüsü değiştirdi” diyen baba Candan, “Yarışma programları, sosyal medya şöhreti, aile içi çatışmalar ve cezaevi süreci… Hepsi Nihal’in çöküşünü hızlandırdı. Ve ben elimden hiçbir şey gelmeden izledim” dedi.