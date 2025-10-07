Şeyma Subaşı estetiği abartınca konuşmakta güçlük çekti

Acun Ilıcalı ile evliliğiyle tanınan Şeyma Subaşı, bir etkinlikte kameralar karşısına geçti. Her sabah erken kalkarak yoga, meditasyon ve dua ile güne başladığını belirten Subaşı'nın yaptırdığı estetikleri ise dikkat çekti.

CİLDİ İÇERDEN BESLEMEK LAZIM" DİYEN ŞEYMA SUBAŞI'NIN ESTETİKLİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Etkinlikte sağlıklı yaşam rutininden de bahseden Şeyma Subaşı, "Su en önemlisi. İçine biraz limon sıkıyorum, bir tutam tuz ekliyorum. Bu, elektrolit dengesini sağlıyor ve cildi içeriden besliyor. Güne bu karışımla başlamak enerjimi yükseltiyor." derken, , güzellik anlayışının dış görünümden çok içsel enerjiyle ilgili olduğunu vurguladı. Röportaj sırasında estetik işlemlerini abarttığı gözlemlenen Şeyma Subaşı, mimik yapmak da ise zorlandı.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN BESLENME RUTİNİ DİKKAT ÇEKTİ

Beslenme konusunda katı diyetlerden uzak durduğunu belirten Subaşı, "Az az ama her şeyden yiyorum. Sadece domuz eti yemem, onun dışında yasak koymam. Vücudu dinlemek, onun ne istediğini anlamak önemli. Spor yaptığında magnezyum çok önemli. Kasları destekliyor, enerjiyi artırıyor. Vücuduna iyi bakarsan, o da sana karşılığını veriyor." dedi.

Kendine iyi hissettiren alışkanlıkları yaşamının merkezine koyduğunu belirten Subaşı, güzellik kavramına farklı bir bakış açısı getirdi, "Ruhunu beslemeyen güzellik uzun sürmez. Kendini iyi hissettiğinde yüzün de ışıldar. Güzellik içten gelen bir enerji bence." dedi.