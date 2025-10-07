Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Şeyma Subaşı estetiği abartınca konuşmakta güçlük çekti

Kendi markasının ilk yılını özel bir etkinlikle kutlayan Şeyma Subaşı, verdiği röportajda 'Cildimi değil, ruhumu besliyorum" derken, yüzündeki değişim ise dikkat çekti.

Şeyma Subaşı estetiği abartınca konuşmakta güçlük çekti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 15:12

Acun Ilıcalı ile evliliğiyle tanınan , bir etkinlikte kameralar karşısına geçti. Her sabah erken kalkarak , meditasyon ve dua ile güne başladığını belirten Subaşı'nın yaptırdığı estetikleri ise dikkat çekti.

CİLDİ İÇERDEN BESLEMEK LAZIM" DİYEN ŞEYMA SUBAŞI'NIN ESTETİKLİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Etkinlikte rutininden de bahseden Şeyma Subaşı, "Su en önemlisi. İçine biraz limon sıkıyorum, bir tutam tuz ekliyorum. Bu, elektrolit dengesini sağlıyor ve cildi içeriden besliyor. Güne bu karışımla başlamak enerjimi yükseltiyor." derken, , anlayışının dış görünümden çok içsel enerjiyle ilgili olduğunu vurguladı. Röportaj sırasında işlemlerini abarttığı gözlemlenen Şeyma Subaşı, mimik yapmak da ise zorlandı.

Şeyma Subaşı estetiği abartınca konuşmakta güçlük çekti

ŞEYMA SUBAŞI'NIN BESLENME RUTİNİ DİKKAT ÇEKTİ

konusunda katı diyetlerden uzak durduğunu belirten Subaşı, "Az az ama her şeyden yiyorum. Sadece domuz eti yemem, onun dışında yasak koymam. Vücudu dinlemek, onun ne istediğini anlamak önemli. Spor yaptığında magnezyum çok önemli. Kasları destekliyor, enerjiyi artırıyor. Vücuduna iyi bakarsan, o da sana karşılığını veriyor." dedi.

Şeyma Subaşı estetiği abartınca konuşmakta güçlük çekti

Kendine iyi hissettiren alışkanlıkları yaşamının merkezine koyduğunu belirten Subaşı, güzellik kavramına farklı bir bakış açısı getirdi, "Ruhunu beslemeyen güzellik uzun sürmez. Kendini iyi hissettiğinde yüzün de ışıldar. Güzellik içten gelen bir enerji bence." dedi.

Şeyma Subaşı estetiği abartınca konuşmakta güçlük çekti

Sıkça Sorulan Sorular

ŞEYMA SUBAŞI KAÇ YAŞINDA?
2 Temmuz 1990 Samsun doğumlu Şeyma Subaşı, 2008 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla ün kazanmaya başladı. 2017 yılında ise Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı evlendi ve 1 yıllık evliliğin ardından 2018 yılında boşandılar
ETİKETLER
#estetik
#yoga
#beslenme
#şeyma subaşı
#sağlıklı yaşam
#güzellik
#Sağlıksal Yaşam
#Meditasyon
#Magazin
