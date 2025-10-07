Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Tolgahan Sayışman oyunculuğu bıraktı, yeni mesleği ortaya çıktı

Bir süredir ekrandan uzak olan Tolgahan Sayışman'ın yeni mesleği ortaya çıktı. Son olarak Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde rol alan Tolgahan Sayışman, çeşitli ülkelerde inşaat projeleri yürütüyor.

Elveda Rumeli, Lale Devri, Siyah İnci ve Şeref Sözü gibi dizilerde rol alan bir süredir herhangi bir projede yer almıyor. 2017 yılında Almeda Abazi ile evlenen Tolgahan Sayışman eşinin memleketi ve ırak'ta yeni yatırımlar yapmaya başladı.

TOLGAHAN SAYIŞMAN OYUNCULUĞU BIRAKTI

2017 yılında evlenen Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin bir kız bir erkek evlatları dünyaya geldi. Sosyal medyada aktif olan ikilinin paylaşımları, takipçileri tarafından "örnek aile tablosu" olarak yorumlanıyor.

Tolgahan Sayışman oyunculuğu bıraktı, yeni mesleği ortaya çıktı

Sayışman, kariyerine ara vererek iş dünyasına yöneldi. Son dönemde sektörüne yapan Sayışman'ın, eşinin memleketi olan Arnavutluk ve Irak'ta birçok büyük ölçekli projeye imza attığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun şu anda dört farklı noktada aktif inşaat projesi yürüttüğü ve çalışmaları özel uçağıyla birebir denetlediği belirtildi.

Tolgahan Sayışman oyunculuğu bıraktı, yeni mesleği ortaya çıktı

TOLGAHAN SAYIŞMAN'DAN ARNAVUTLUK VE IRAK'TA DEV YATIRIMLAR

Başarılı ismin yatırımlarının, eşi Almeda Abazi'nin memleketi Arnavutluk merkezli olduğu ifade edildi. Arnavutluk'taki konut ve ticari projelerin yanı sıra Irak'ta da büyük çaplı inşaat çalışmaları yürütüyor. Yapıların modern mimari ile geleneksel dokuyu buluşturduğu, Sayışman'ın bu projeleri birebir yönettiği öğrenildi.

Tolgahan Sayışman oyunculuğu bıraktı, yeni mesleği ortaya çıktı
Sıkça Sorulan Sorular

TOLGAHAN SAYIŞMAN KAÇ YAŞINDA?
17 Aralık 1981 doğumlu Tolgahan Sayışman, 2005 yılında Türkiye'yi temsilen Güney Kore'de gerçekleşen Uluslararası Erkek Güzellik Yarışması, Manhunt International'da dünya birincisi seçildi. Sayışman ilk olarak, Acemi Cadı, Hepsi 1 gibi dizilerde rol aldı.
