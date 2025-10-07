Tolgahan Sayışman oyunculuğu bıraktı, yeni mesleği ortaya çıktı

Elveda Rumeli, Lale Devri, Siyah İnci ve Şeref Sözü gibi dizilerde rol alan Tolgahan Sayışman bir süredir herhangi bir projede yer almıyor. 2017 yılında Almeda Abazi ile evlenen Tolgahan Sayışman eşinin memleketi Arnavutluk ve ırak'ta yeni yatırımlar yapmaya başladı.

TOLGAHAN SAYIŞMAN OYUNCULUĞU BIRAKTI

2017 yılında evlenen Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin bir kız bir erkek evlatları dünyaya geldi. Sosyal medyada aktif olan ikilinin paylaşımları, takipçileri tarafından "örnek aile tablosu" olarak yorumlanıyor.

Sayışman, oyunculuk kariyerine ara vererek iş dünyasına yöneldi. Son dönemde inşaat sektörüne yatırım yapan Sayışman'ın, eşinin memleketi olan Arnavutluk ve Irak'ta birçok büyük ölçekli projeye imza attığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun şu anda dört farklı noktada aktif inşaat projesi yürüttüğü ve çalışmaları özel uçağıyla birebir denetlediği belirtildi.

TOLGAHAN SAYIŞMAN'DAN ARNAVUTLUK VE IRAK'TA DEV YATIRIMLAR

Başarılı ismin yatırımlarının, eşi Almeda Abazi'nin memleketi Arnavutluk merkezli olduğu ifade edildi. Arnavutluk'taki konut ve ticari projelerin yanı sıra Irak'ta da büyük çaplı inşaat çalışmaları yürütüyor. Yapıların modern mimari ile geleneksel dokuyu buluşturduğu, Sayışman'ın bu projeleri birebir yönettiği öğrenildi.