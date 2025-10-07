Sokak ortasında eşini katleden cani koca kıskıvrak yakalandı! İfadesi ortaya çıktı

Altınova ilçesinde dün sabah saatlerinde yaşanan korkunç olayda katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 39 yaşındaki Belgin A. eşi Özgür A. tarafından canine katledildi. Olay anına dair edinilen bilgilerde Özgür A.'nın ateşlediği silahın tutukluk yaptığı sırada Belgin A.'nın kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI ACI DETAYI PAYLAŞTI

İddiaya göre, boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları öğrenilen 39 yaşındaki Belgin A. ile eşi Özgür A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Özgür A., yanında taşıdığı tabancayla eşine ateş etti. Görgü tanığı M.S., saldırganın önce kadını göğsünden vurduğunu, silahın tutukluk yapmasının ardından kaçmaya çalışan kadına bu kez başından ateş ettiğini belirtti.

OLAY YERİNDA HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Belgin A.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

CANİ KOCANIN İFADEİS ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüpheli Özgür A. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildi. Zanlı verdiği ifadesinde, "Eşim Belgin ile olaydan bir gün önce babasının evinde iken tartışmıştık, o gün de bana olay sabahı babasını hastaneye götüreceğini söylemişti, ben de kendisini babasını hastaneye götürürken eşlik etmek istediğimi söyledim, ancak kabul etmedi, ben yine de olay sabahı saat 08.00'de eşimin babasının ikametine doğru gittim, bu sırada Belgin'i gördüm, tartışmaya başladık. Yanımda bulunan silahı çıkardım, eşim Belgin silahı görünce beni itekledi, sonrasında arkasını döndü, ben silahla ateş etmek istedim ancak tutukluk yaptı, silahı tekrar kurdum, Belgin'in üst vücut bölgesine doğru iki el ateş ettim, sonra Belgin yere düştü, yerde iken yanına gittim, bir el daha ateş ettim ancak neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dedi.



Bir çocuk annesi Belgin A.'nın cenazesinin ise defnedilmek üzere Kocaeli'ye gönderildiği öğrenildi.