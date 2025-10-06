Eski eşten sokak ortasında pompalı dehşet! 'Kafasına sıkacağım'

Aydın'da dün gece saat 21.00 civarında Camiatik Sönmez Sokak'ta pusu kuran İ.G.'nin açtığı ateş sonucu saçmalar M.S.'nin motosikletindeki arka çantaya ve kaskına isabet etti. Kask ve çantaya isabet eden saçmalar sonucunda M.S. göğüs ve baş bölgesinden yara almaktan kurtulurken, sağ ayağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

ESKİ EŞİYLE POZ VERDİ

M.S., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın hemen ardından, A.S.'nin boşandığı eşi İ.G. ile adliye önünde birlikte poz verdiği öne sürüldü.

Ayrıca sosyal medyada paylaşıldığı iddia edilen bir mesajda A.S.'nin, eşi M.S.'nin çocuklarını tehdit ettiği ve "babalarının kafasına sıkacağım" gibi ifadeler içeren sözlerin yer aldığı belirtildi.

A.S'nin aynı dönemde eşiyle ilgili "zaten evden çıkarmıştım, boşanacağım" şeklinde ifadeler kullandığı da ileri sürüldü.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından yakalanan İ.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kamerasında İ.G.'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde elinde tüfekle sokak içerisinde koşturması ve olay sonrası koşarak geri kaçması yer alıyor.