TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
26°
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Antalya'da kan donduran cinayet! Rus eşi her şeyi itiraf etti

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Osman Karayel isimli vatandaş, kalmak için gittiği ağabeyinin yanında ölü olarak bulundu. Karayel'in vücudunda bıçak izlerinin fark edilmesi üzerine gözaltına alınan eşi, tutuklandı. Rus eş, olay günü yaşananlar tek tek anlattı. İşte detaylar...

Antalya'da kan donduran cinayet! Rus eşi her şeyi itiraf etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 15:14

'nın Kepez ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Ağabeyinin kaldığı pansiyona giden 51 yaşındaki Osman Karayel, pansiyon tuvaletinde ölü bulundu. Kimse ne olduğunu almazken, Karayel'in vücudunda bıçak izleri fark edildi. Durum üzerine Rus eşi Aısylu Akhmetshina tutuklandı. İfadesinde her şeyi itiraf etti.

Antalya'da kan donduran cinayet! Rus eşi her şeyi itiraf etti

TUVALETTE ÖLÜ BULUNDU

Osman Karayel ve Rus eşi Aısylu Akhmetshina arasında 21 Ağustos'ta Baraj Mahallesi'ndeki evlerinde çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu Akhmetshina, eşi Karayel'i bıçakla yaraladı.

Tedaviyi kabul etmeyen ve Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 561 Sokak'ta pansiyonda konaklayan ağabeyinin yanında kalmaya devam eden Karayel, 23 Ağustos'ta pansiyon tuvaletinde ölü bulundu.

Büro ve Muratpaşa Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, Karayel'in vücudunda 3 santimlik kesi yarası olduğu tespit edildi.

Antalya'da kan donduran cinayet! Rus eşi her şeyi itiraf etti

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Karayel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Baraj Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Akhmetshina, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Akhmetshina'nın ifadesinde, Karayel ile aşamasında olduklarını belirterek, "Senelerdir beni darbediyordu. O gün geldiğinde de tartıştık. Ben de elimde olan bıçakla kendimi savunmak isterken ona geldi. Bilinçli ve isteyerek bir şey yapmadım." dediği öğrenildi.

Antalya'da kan donduran cinayet! Rus eşi her şeyi itiraf etti
TGRT Haber
