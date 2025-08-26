Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Annesini gözünü kırpmadan katletti! Cinayetin nedeni isyan ettirdi

İstanbul Sultangazi’de aile içi tartışma dehşetle bitti. 20 yaşındaki Abdullah Azat Kınay annesini korkunç şekilde katletti. Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Abdullah Azat Kınay'ın annesini neden öldürdüğü ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
13:02
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
13:02

ilçesi Yunusemre Mahallesi 1385 sokakta korkunç bir olay yaşandı. 20 yaşındaki Abdullah Azat Kınay, 45 yaşındaki annesi Çiğdem Kınay arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma cinayetle son buldu. Genç, annesine defalarca ateş etti. Anne Çiğdem Kınay kanlar içinde yere yığılırken, oğlu ise evden kaçtı. Korkunç cinayetin nedeni ise isyan ettirdi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri ile Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda Azad Kınay’ın ’da olduğu bilgisine ulaşıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de çalışmalara destek vermesiyle Kınay,1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Annesini gözünü kırpmadan katletti! Cinayetin nedeni isyan ettirdi

CİNAYETİN NEDENİ BELLİ OLDU

Daha önceden işlediği suçlardan kaydı bulunan Azat Kınay'ın bir süre önce yaralama suçundan girdiği cezaevinden çıktığı öğrenildi. İddiaya göre şüpheli cezaevine girince annesi evdeki silahı alıp yok etmişti. Şüpheli cezaevinden çıkınca annesine sürekli silahını sordu annesi vermedi. Ayrıca Kınay ifadesinde, olayda kullandığı silahı annesinin elinde gördüğünü, bu nedenle tartıştıklarını ve tabancayı elinden almaya çalışırken aralarında arbede çıktığını ve tabancanın ateş aldığını söyledi.

CANİ EVLAT TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi

