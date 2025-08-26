Adıyaman'da feci kaza! Çok sayıda polis yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ihbar üzerine olay yerine gitmek için harekete geçen Mehmet U. idaresindeki polis aracı ile Bülent Y. idaresindeki otomobil, kavşakta çarpıştı.

4’Ü POLİS 5 YARALI

Kazada sürücülerden polis memuru Mehmet U. ile ekip aracında bulunan polis memurlarından İsa Ö., Yunus A., komiser Umut A. ve diğer araçta yolcu olarak bulunan Müslüm Ç. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR POLİSİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR!

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan İsa Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 1’i ağır toplam 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralanan polislerin Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinde görev yaptıkları öğrenildi.