Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler! 'Gözüne çivili sopa ile vurdum'

Keçiören'de annesi ve kız kardeşine merdivenden inerken yol vermeyen gençlerle tartışan Hakan Çakır, caniler tarafından korkunç şekilde öldürülmüştü. Cinayetin yankıları devam ederken, kan donduran ifadeler ortaya çıktı. 23 yaşındaki Hakan Çakır'ın ölümüne neden olan canilerin aralarındaki konuşmalar kan dondurdu.

"GÖZÜNE ÇİVİLİ SOPAYLA VURDUM"

Ekol TV muhabiri Kemal Akagündüz'ün özel haberine göre, cinayete ilişkin tutuklanan baba Cemal, olay yerine vardığında 6-7 erkeğin elinde pala, çivili ve demir sopalar olduğunu öne sürdü. Elinde kesici alet olmadığını iddia eden Cemal'in bu ifadesi, olayda serbest bırakılan ve merdivende oturan 19 yaşındaki Ahmet Emir'in söyledikleriyle çelişti. Ahmet Emir ifadesinde, Samet ve Taha'nın sopa, baba Cemal'in ise kesici aletle geldiğini belirtti. Öte yandan, olaydan sonra Taha'nın "5-6 defa bıçağı soktum ben ne yapacağım" dediğini, baba Cemal'in de "Ben de birinin gözüne çivili sopayla vurdum" ifadelerini kullandığını iddia etti. Bu itiraflar, tutukluların olaydan hemen sonra kendi aralarında işledikleri suçu kabul ettiğini gösterdi.

17 YAŞINDA 9 SUÇ KAYDI

Cinayete karışan şüphelilerin sabıka dosyalarının kabarık olduğu ortaya çıktı. Tutuklu baba Cemal'in iki suç kaydı bulunduğu belirlenirken, tartışmanın başladığı anlarda merdivende oturan ve sonrasında serbest kalan Ahmet Emir'in 9 suç kaydı olduğu tespit edildi. Cinayeti işlediği iddia edilen 14 yaşındaki Taha'nın 5, 17 yaşındaki ağabeyi Samet'in ise 9 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

CİNAYETTE KULLANILAN BIÇAK KÖFTECİDEN ALINDI

Kavgada kullanılan bıçaklardan birinin, 14 yaşındaki Taha tarafından olay yerinden 200 metre uzaktaki bir köfteciden alındığı tespit edildi. Köfteci ifadesinde, Taha'nın dükkanına girerek aşçı tezgahının üzerindeki bıçağı aldığını, "Yapma ablam" diye uyardığında ise Taha'nın "Abla bu kan davası" diyerek dükkândan çıktığını söyledi. Bu anlar, Taha'nın elindeki cisimle ilerlediği kamera görüntülerine de yansıdı.