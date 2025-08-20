Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Hakan Çakır'ın ailesine ölüm tehditleri yağıyor! Kan donduran mesajları paylaştılar

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 22 yaşındaki Hakan Çakır, şehir eşkıyaları tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.. İkinci Ahmet Minguzzi vakası olarak adlandırılan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Hakan Çakır'ın ailesi, küfür ve ölüm tehdidi içeren mesajları kamuoyuyla paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hakan Çakır'ın ailesine ölüm tehditleri yağıyor! Kan donduran mesajları paylaştılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 17:43

'da 14 ve 17 yaşındaki dehşet saçmış, yol isteyen anne kıza sözlü tacizde bulunmuşlardı... Müdahale ile karşılaşan saldırganlar kısa süre sonra daha kalabalık geldi ve tartışma yaşadıkları ailedeki bütün erkekleri bıçakladı. Saldırıda 22 yaşındaki Hakan Çakır hayatını kaybetti.

Hakan Çakır'ın ailesine ölüm tehditleri yağıyor! Kan donduran mesajları paylaştılar

İKİNCİ AHMET MİNGUZZİ VAKASI

İkinci Ahmet Minguzzi vakası olarak nitelenen korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çıkan kavgada öldürülen Hakan Çakır’ın (22) ailesi, küfür ve içeren mesajlar almaya devam ettiklerini açıkladı.

Hakan Çakır'ın ailesine ölüm tehditleri yağıyor! Kan donduran mesajları paylaştılar

"DİMDİK AYAKTA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Baba Şahin Çakır, telefonuna gelen mesajlarda kendisi ve diğer çocuklarının da öldürüleceğinin yazıldığını söyledi. Çakır, karşılaştıkları tüm tehditlere rağmen dimdik duracaklarını ve oğlunun katillerinin en ağır cezayı alması için mücadele etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

İşte Hakan Çakır'ın ailesine gelen o tehdit mesajları...

Hakan Çakır'ın ailesine ölüm tehditleri yağıyor! Kan donduran mesajları paylaştılar
Hakan Çakır'ın ailesine ölüm tehditleri yağıyor! Kan donduran mesajları paylaştılar
Hakan Çakır'ın ailesine ölüm tehditleri yağıyor! Kan donduran mesajları paylaştılar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Marketteki timsah! İtfaiye ekibi böyle mücadele verdi
Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi için en düşük ödeme planları
TFF'den şike soruşturması! 27 kişi PFDK'ya sevk edildi: Masörler de listede
ETİKETLER
#saldırı
#cinayet
#taciz
#tehdit
#Şehir Eşkıyaları
#Ankara
#Haklar Ihlali
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.