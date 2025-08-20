Hakan Çakır'ın ailesine ölüm tehditleri yağıyor! Kan donduran mesajları paylaştılar

Ankara'da 14 ve 17 yaşındaki şehir eşkıyaları dehşet saçmış, yol isteyen anne kıza sözlü tacizde bulunmuşlardı... Müdahale ile karşılaşan saldırganlar kısa süre sonra daha kalabalık geldi ve tartışma yaşadıkları ailedeki bütün erkekleri bıçakladı. Saldırıda 22 yaşındaki Hakan Çakır hayatını kaybetti.

İKİNCİ AHMET MİNGUZZİ VAKASI

İkinci Ahmet Minguzzi vakası olarak nitelenen korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çıkan kavgada öldürülen Hakan Çakır’ın (22) ailesi, küfür ve tehdit içeren mesajlar almaya devam ettiklerini açıkladı.

"DİMDİK AYAKTA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Baba Şahin Çakır, telefonuna gelen mesajlarda kendisi ve diğer çocuklarının da öldürüleceğinin yazıldığını söyledi. Çakır, karşılaştıkları tüm tehditlere rağmen dimdik duracaklarını ve oğlunun katillerinin en ağır cezayı alması için mücadele etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

İşte Hakan Çakır'ın ailesine gelen o tehdit mesajları...