TFF'den şike soruşturması! 27 kişi PFK'ya sevk edildi: Masörler de listede

TFF’nin YouTube kanalından canlı yayınlanan mücadelede iki takımın da şut atamaması ve 90 dakika boyunca yalnızca 2 korner kullanılması dikkat çekmişti.

LİGDE KALMAYI GARANTİLEMİŞTİ

Ayrıca maçta Ankaraspor 10, Nazilli Belediyespor ise 5 faul yaptı; hakem ise hiç kart göstermedi. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor ligde kalmayı garantiledi.

27 KİŞİ PFDK’YA SEVK EDİLDİ

TFF, Ankaraspor – Nazilli Belediyespor maçına ilişkin disiplin sevklerini 1 yıl 4 ay sonra açıkladı. Aralarında Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya’nın da bulunduğu 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör, “bahis oynandığı” gerekçesiyle PFDK’ya gönderildi.