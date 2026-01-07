Menü Kapat
Manchester City Brighton CANLI hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

Manchester City Brighton canlı yayın hangi kanalda belli oldu. Premier League’in 21. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Manchester City, Etihad Stadyumu’nda Brighton ile karşı karşıya gelecek. Ligde zirve yarışını sürdüren Manchester City, puan tablosundaki konumunu güçlendirmek isterken, Brighton ise sezonun ilk yarısında elde ettiği sürpriz galibiyetin ardından bu kez deplasmanda sahne alacak. İşte Manchester City Brighton canlı yayın bilgileri…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 22:00
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 22:02

Premier League’de haftanın dikkat çeken maçlarından biri bu akşam Etihad Stadyumu’nda oynanacak. Manchester City ile Brighton & Hove Albion arasında oynanacak karşılaşma, lig yarışının seyrini yakından ilgilendiriyor.

MANCHESTER CİTY BRİGHTON CANLI İZLE

Manchester City ile Brighton arasında oynanacak Premier League 21. hafta karşılaşması, Türkiye’de beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma saat 22.30’da başlayacak ve yayın, Digiturk platformu üzerinden futbolseverlerle buluşacak. beIN Sports aboneleri, müsabakayı canlı ve kesintisiz şekilde takip edebilecek.

beIN Sports 3 kanalı, Digiturk’ün spor paketleri kapsamında yer alıyor. Spor içeriklerine erişim sağlayan paketlerden birine sahip olan izleyiciler, uydu yayını aracılığıyla Manchester City Brighton maçını canlı olarak izleyebilecek. Yasal yayın kapsamında Manchester City Brighton maç yayını yalnızca resmi abonelikler üzerinden sunulacak.

MANCHESTER CİTY BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier League’de oynanacak Manchester City Brighton karşılaşmasının Türkiye’deki yayıncısı beIN Sports 3 olacak. Kanal, Digiturk platformunda yer alıyor ve Premier League maçlarının yayın haklarını elinde bulunduruyor. Karşılaşma, Manchester City Brighton maç saati itibarıyla canlı yayın akışında yer alacak.

beIN Sports 3, Digiturk kanal listesinde paketlere göre değişen numaralarda bulunuyor. Spor paketi bulunan aboneler, kanal üzerinden Premier League, Ligue 1, Bundesliga ve diğer büyük lig karşılaşmalarını takip edebiliyor. Yayın, şifreli platform üzerinden gerçekleştirilecek.

MANCHESTER CİTY - BRİGHTON MAÇ KADROSU

Manchester City - Brighton maç kadrosu açıklandı:

Manchester City 11: Donnarumma, Ake, Alleyne, Khusanov, Nunes, Gonzalez, Doku, Foden, Reijnders, Bernardo Silva, Haaland

Brighton 11: Verbruggen, Ferdi Kadıoğlu, Dunk, van Hecke, Hinshelwood, Gross, Ayari, De Cuyper, Gomez, Mitoma, Rutter

MANCHESTER CİTY - BRİGHTON NEREDE İZLENİR?

Manchester City ile Brighton arasındaki mücadele, Türkiye’de Digiturk üzerinden izlenebilecek. Uydu alıcısı ve geçerli spor paketi bulunan izleyiciler, beIN Sports 3 kanalından Manchester City Brighton maçını canlı olarak takip edebilecek. Resmi yayın dışında herhangi bir alternatif bulunmuyor.

Manchester City Brighton maçı bazı yabancı ülkelerde farklı platformlar üzerinden de canlı yayınlanacak. İşte Manchester City Brighton maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Almanya: Sky Sport HD 1

Arjantin: ESPN 2 Sur

Brezilya: Disney+

Slovakya: Canal+ Sport 1

İsveç: Viaplay

