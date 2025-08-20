Menü Kapat
27°
SON DAKİKA!
SON DAKİKA!
Spor
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Victor Osimhen, Eskişehir'de... 75 milyon euroyu duyunca çakmasını yaptılar: "Komşumuz, yan kabileden"

Eskişehir'de yaşayan 8 ve Batıkent Spor Kulübü’nde top koşturan Kamerunlu Youssouf Adamou'nun, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'e benzerliği oldukça dikkat çekiyor. Osimhen ile görüşmenin hayalini kuran Adamou, "Bir şekilde denk geleceğiz. Ben Kamerunluyum, o Nijeryalı. Aslında komşuyuz, yan kabile diyelim" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
11:13
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
11:30

Türkiye’de 8 yıldır yaşayan, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu 24 yaşındaki Kamerunlu Youssouf Adamou’nun, ’ın 75 milyon euroya kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Nijeryalı forveti ’e olan benzerliği dikkat çekiyor.

Victor Osimhen, Eskişehir'de... 75 milyon euroyu duyunca çakmasını yaptılar: "Komşumuz, yan kabileden"

ARKADAŞLARI OSIMHEN MASKESİ HEDİYE ETTİ

Saçlarını Osimhen gibi kestirip boyatan Adamou, Batıkent Kulübü’nde orta saha oyuncusu olarak forma giyiyor. Arkadaşlarının kendisine Osimhen’in maskesini hediye ettiği Adamou, bir gün Nijeryalı golcüyle karşılaşacağına yürekten inanıyor.

Victor Osimhen, Eskişehir'de... 75 milyon euroyu duyunca çakmasını yaptılar: "Komşumuz, yan kabileden"

"OSİMHEN'E ÇOK BENZETİYORLAR"

Victor Osimhen'e benzerliği hakkında konuşan Kamerunlu Youssouf Adamou, "Kamerunluyum. Müslüman bir ailenin çocuğuyum. Anadolu Üniversitesi'nde okuyordum. Bu sene bitirdim. 4 yıllık İşletme Fakültesi'nden mezun oldum. Şu an 1. Amatör Lig'de Batıkent Spor Kulübü'nde oynuyorum. 6 numarada, orta saha ve kanat oynuyorum. Beni, Osimhen'e çok benzetiyorlar. Bence de Osimhen ile çok benziyoruz. Tarzlarımız biraz benziyor, benim gibi oynuyor ama o daha golcü. Ben de arkadan oyun kurmada iyiyim. Derler ya 'Çanakkale geçilmez', o mantıkla gol gelmesin diye kaleyi sağlama alıyorum. Topu da ön tarafa veriyorum. Kulübümüzde bir sürü forvetimiz var. Osimhen beni taklit etmeye çalışıyor ama o daha golcü" dedi.

Victor Osimhen, Eskişehir'de... 75 milyon euroyu duyunca çakmasını yaptılar: "Komşumuz, yan kabileden"

"SEN, ES-ES'Lİ OSİMHEN'SİN' DİYORLAR"

Youssouf Adamou, stilinin Victor Osimhen'e benzerliği ve kendisine olan ilgiyle alakalı, "Saçımı Osimhen'den dolayı sarıya boyatmıyorum. Zaten böyle boyatıyordum ama annem pek hoş görmüyordu. Sonra dedim ki bu benim tarzım olsun. Geçen sene Osimhen gelince benim saçıma, 'Osimhen'in saçı' demeye başladılar. Ben de 'Hayır, bu benim saç stilim' dedim. Oshimhen benim yani. Maskeyi de geçen sene arkadaşlarım aldı. O kadar yoğun ilgi görüyorum ki tramvayda şapka takmak zorunda kaldım. Böyle olması çok hoşuma gidiyor. İlgi iyi, güzel ama bir yerden sonra da acelen oluyor, bir yere gitmen gerekiyor ama çocuklar sürekli durduruyor. 'Osi ağabey gel, fotoğraf çekilelim' diyorlar. Adımın Youssouf olduğunu söylüyorum, 'Sen, Es-Es'li Osimhen'sin' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen, Eskişehir'de... 75 milyon euroyu duyunca çakmasını yaptılar: "Komşumuz, yan kabileden"

"ORTA SAHANIN OSİMHEN'İ BENİM"

Futbol kariyeri hakkında açıklamalarda bulunan Youssouf Adamou, şunları dile getirdi:

"Şu anlık kariyerimin başındayım, daha amatörde top koşturuyorum. Süper Amatör, BAL, 3. Lig ve 2. Lig'de yabancı oynayamıyor. Bu yüzden ben de o süre zarfında bir şeyler yapıyorum. Vatandaşlığı alıp, kimliğimi halledip, kendimi liglerde göstermek istiyorum çünkü ben amatöre fazlayım. Bu kadar da iddialıyım. Buradan tüm üst liglerdeki takımlara sesleniyorum; alın, görün, deneyin. Orta sahanın Osimhen'i benim. O forvet Osimhen, ben orta saha Osimhen. Bir gün onunla yan yana gelmeyi çok isterim. İlla denk geleceğiz, ben buna inanıyorum. Ya İstanbul'da ya Eskişehir'de ama bu sınırlar çerçevesinde, Anadolu'da ben ve Osimhen illa bir şekilde denk geleceğiz. Ben Kamerunluyum, o Nijeryalı. Aslında komşuyuz, yan kabile diyelim."

