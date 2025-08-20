Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Murat Övüç ve Mert Sarıç'ın sosyal medya hesaplarına Türkiye’den erişim engeli

Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden Murat Övüç ve Mert Sarıç'ın sosyal medya hesapları getirilen erişim engeliyle gündemde. Türkiye’de bazı yüksek takipçili hesaplara yönelik alınan erişim kısıtlama kararının ardından gözler Murat Övüç’e ve Mert Sarıç'a çevrildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Murat Övüç ve Mert Sarıç'ın sosyal medya hesaplarına Türkiye’den erişim engeli
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 11:01

Sosyal medya paylaşımlarıyla adı sık sık magazin gündemine gelen Murat Övüç ve Mert Sarıç gibi fenomenlerin de aralarında bulunduğu 30 sosyal medya hesabına geldi.

MURAT ÖVÜÇ VE MERT SARIÇ'A ERİŞİM ENGELİ

, Murat Övüç ve Mert Sarıç gibi fenomenlerin de yer aldığı 30 kişinin Instagram hesabını Türkiye’ye erişimini engelledi.

Murat Övüç ve Mert Sarıç'ın sosyal medya hesaplarına Türkiye’den erişim engeli

Kararın nedeni Instagram'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan resmi talep olarak açıklandı. ICTA’nın (BTK) bu içeriklerin kısıtlanmasını istemesi üzerine, platformun yasal yükümlülük gereği hesabı Türkiye’de erişime kapattığı iddia edildi. Diğer yandan, Ticaret Bakanlığı, yaptığı resmi açıklamada “yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini” duyururken Övüç'ün hesabına getirilen erişim engelinin de bu nedenle olup olmadığı merak konusu oldu. Ancak şu ana kadar yapılan açıklamalar arasında Murat Övüç isminin bu 30 hesap arasında yer aldığına dair doğrudan bir bilgi bulunmuyor

Murat Övüç ve Mert Sarıç'ın sosyal medya hesaplarına Türkiye’den erişim engeli
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aleyna Tilki'yi küplere bindiren haber: Halk gerçeği biliyor
ETİKETLER
#btk
#erişim engeli
#sosyal medya fenomenleri
#Instagram Arıza
#Murat Övüç
#Mert Sarıç
#İnternet Aşırı Kullanımı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.