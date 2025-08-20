Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Aleyna Tilki'yi küplere bindiren haber: Halk gerçeği biliyor

İlk albümünün yayınlanmasına kısa süre kalan Aleyna Tilki, hakkında çıkan habere sitem etti. "Aleyna Tilki'nin 'Uzay' şarkısı YouTube'da 4 günde sadece 30 bin görüntüleme aldı" şeklindeki paylaşımını alıntılayarak sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Aleyna Tilki'yi küplere bindiren haber: Halk gerçeği biliyor
20.08.2025
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 10:00

Şarkıcı , yeni şarkısının 4 günde "sadece 30 bin kez dinlendiği" yönünde bir haber paylaşan sosyal medya hesabına cevap verdi. Sitem eden genç şarkıcı, "Şarkı çıktığında bir kişi haber yapmadı, sonra nedense bu haberi dağıtmayı çok sevdiler. Ama halk gerçeği her zaman bilir" dedi.

ALEYNA TİLKİ'Yİ KÜPLERE BİNDİREN HABER

Aleyna Tilki, ilk albümünün yayınlanmasına günler kala yapılan bir paylaşıma sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Şarkıcı, bir haber sayfasının "Aleyna Tilki'nin '' şarkısı YouTube'da 4 günde sadece 30 bin görüntüleme aldı" şeklindeki paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

Aleyna Tilki'yi küplere bindiren haber: Halk gerçeği biliyor

Aleyna Tilki, paylaşımında, "Çok havalı bir haber ya. Bence akıllılara çok şey anlatıyor. Şarkı çıktığında bir kişi haber yapmadı, sonra nedense bu haberi dağıtmayı çok sevdiler. Ama halk gerçeği her zaman bilir" dedi.

Aleyna Tilki'yi küplere bindiren haber: Halk gerçeği biliyor

Söz konusu gönderinin şarkısının dinlenmesini artıracağını işaret eden şarkıcı, "Bu haber yalan haber değil ama bir süre sonra yalan olacak bir haber. Ben bu şarkıları yazmaya adandım ve müziğime çok güveniyorum. Üç güne de ilk albümüm Kırlar çıkıyor. Her zaman şarkılarıma ruhunuzla sahip çıktınız. Biliyorum. Sizi seviyorum" diyerek sözlerini bitirdi.

Aleyna Tilki'yi küplere bindiren haber: Halk gerçeği biliyor
