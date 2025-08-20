Menü Kapat
Arama Kapat
27°
Barış Arduç ödül aldı Esra Dermancıoğlu sitem etti: Türkiye'de sanatçıların arasına giremiyorum

Sadri Alışık Ödülleri açıklandı. Barış Arduç ödüle layık görülürken Esra Dermancıoğlu yıllardır tiyatro ve dizilerde rol almasına rağmen ödül alamadığını belirterek, "Bu Türkiye'de neden ben sanat ve sanatçılar arasına giremiyorum? Almıyorlar. Belli ki performans olarak aşırı düşüğüm" dedi.

Barış Arduç ödül aldı Esra Dermancıoğlu sitem etti: Türkiye'de sanatçıların arasına giremiyorum
20.08.2025
20.08.2025
Avrupa Yakası, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Doksanlar ve Kırgın Çiçekler gibi projelerde yer alan , Esra Dermancıoğlu, Sadri Alışık Ödülleri üzerinden yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyada paylaştı ve isyan etti.

SADRİ ALIŞIK ÖDÜLLERİ KAZANANLARI BELLİ OLDU

Sadri Alışık ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 26. kez sanat dünyasının en iyilerini 15 Eylül Pazartesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törende ödülleriyle buluşturacak. Sinema alanında, bu yıl ‘Ayhan Işık Özel Ödülü’ yetenekli oyuncu Barış Arduç’a verilecek. “Beraber” adlı yapımdaki başarısıyla “Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü” genç oyuncu Mina Demirtaş’ın, usta yönetmen Erden Kıral adına verilen Seçici Kurul Özel Ödülü ise, “Büyük Kuşatma” filmiyle Alp Öyken’in olacak.

Barış Arduç ödül aldı Esra Dermancıoğlu sitem etti: Türkiye'de sanatçıların arasına giremiyorum

ESRA DERMANCIOĞLU'NUN ÖDÜL İSYANI

Esra Dermancıoğlu ödül alacak kişilerin açıklanmasının ardından yayınladığı videoda; "Şimdi Sadri Alışık Ödülleri'ne baktım. Bu Türkiye'de neden ben sanat ve sanatçılar arasına giremiyorum? Almıyorlar. Belli ki performans olarak aşırı düşüğüm. Yani öyle görüyorum, çünkü yıllardır tiyatro ve dizi yapıyorum. Bana, affedersiniz, 'Hayalet Dayı' ile ödül vermişlerdi. Burada bir yanlış olmalı. 'Hayalet Dayı' ile ben nasıl ödül aldım? Kıllı, böyle salak bir karakterle… Arkadaşlar, olmuyor. Türkiye’de sanatçıların arasına giremiyorum. Çok üzülüyorum." dedi.

Barış Arduç ödül aldı Esra Dermancıoğlu sitem etti: Türkiye'de sanatçıların arasına giremiyorum

Öte yandan Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz yıl Cannes'a giden Türk meslektaşlarına veryansın etmiş ve "Önüme Cannes Film Festivali ile ilgili görüntüler düşmeye başladı. Türkiye'den bizi temsil eden oyuncular, orada yarı çıplak. Çıplaklık çok enteresan, biz bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyoruz. Hayır, biz "Türkiye'de develerle gezmiyoruz" kanıtlamaya çalışıyoruz. İsterdim ki manyak performansları olan oyuncular gitsin, yarı çıplak, havalı yürüyüşler yerine iletişim kurabilecek insanların orada olmasını isterdim. Çırılçıplak yürüyeceğine, mikrofon uzatıldığında iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben biraz utandım. Oraya giden bir Türk oyuncunun uzun uzun konuşmasını dinlemek isterdim. O lisanı konuşmasını isterdim. Aslında Cannes'da benim olmam lazımdı. En azından karşılıklı iki çift laf edebilirdik. Çünkü dillerini, kafa yapılarını biliyorum. Türkiye'de her şeyin çözümü estetik ameliyat sanıyorum." sözleriyle çok konuşulmuştu.

Barış Arduç ödül aldı Esra Dermancıoğlu sitem etti: Türkiye'de sanatçıların arasına giremiyorum
