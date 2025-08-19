Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'den şok iddia: Feyza Aktan'ı DNA testine götürdük

Özcan Deniz, 2018 yılında evlendiği Feyza Aktan ile 2019 yılında boşandı. Çiftin Kuzey adında oğlu dünyaya geldi. Özcan Deniz Samar Dadgar ile 2023 yılında evlendi ve o günden itibaren annesi ve kardeşiyle mahkemelik oldu. Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz, şok iddialarda bulunarak Feyza Aktan hakkında konuştu.

ERCAN DENİZ'İN İDDİALARI ÖZCAN DENİZ'İ KÜPLERE BİNDİRECEK

Telefonla bir Bi Bakalım isimli programa bağlanan Ercan Deniz, Özcan Deniz'in 2018 senesinde evlendiği Feyza Aktan hakkında konuştu. Kuzey adında oğuuları olan çift hakkında konuşan Ercan Deniz, "Çocuk Özcan'dan mı değil mi diye Feyza Aktan'ı DNA testine götürdük" dedi.

Özcan Deniz'in eski eşi ve çocuğunun annesi Feyza Aktan da sessizliğini bozarak Ercan Deniz'e sert sözlerle yüklendi. Feyza Aktan, "Özcan'la evliyken, onun servetinin tek varisi olabilmek adına bana defalarca evlilik sözleşmesi imzalatmaya çalışan sen değil miydin?" diyerek sözlerine başladı.

Aktan, Ercan Deniz'in Özcan'a duyduğu güveni kötüye kullandığını ve kardeşinin imzalarının bedelini tüm servetine el koyarak ödetmeye çalıştığını belirtti. Ercan Deniz'in tüm aileyi darmadağın ettiğini belirten Feyza Aktan, "Madem bana artık kazandırmayacak, o halde kimseye kazandırmasın' mantığıyla ekranlarda onun kariyerini bitirmeye çalışan sen değil misin?" dedi.