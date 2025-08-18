Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Victor Osimhen film yıldızı oluyor! Yeşil sahaların yıldızı şimdi de gözünü film dünyasına çevirdi

Galatasaray’ın bu yaz transfer döneminde rekor bedelle kadrosuna kattığı yıldız oyuncusu Victor Osimhen, şimdi de film yıldızı oluyor. Sadece sahaların değil filmlerinde yıldızı olmak için çalışmalara yıldız oyuncu, Şahan Gökbakar’ın filmlerinde oynayabilir. İşte çok konuşulan o görüşme...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Victor Osimhen film yıldızı oluyor! Yeşil sahaların yıldızı şimdi de gözünü film dünyasına çevirdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 09:29

’da transfer döneminin yıldızı olan , sektörüne giriyor. Yıldız oyuncu yeşil sahadaki başarılı performansını ve filmlerde de göstermek için elinden geleni yapıyor. İşte Osimhen’in ilerleyen dönemde oynayabileceği film.

Victor Osimhen film yıldızı oluyor! Yeşil sahaların yıldızı şimdi de gözünü film dünyasına çevirdi

ŞAHAN GÖKBAKAR İLE FİLM!

Galatasaray kongre üyesi olan ünlü komedyen ile Victor Osimhen bir araya geldi. Yıldız oyuncu’nun Şahan Gökbakar ile olan çarpıcı diyaloğu sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

Victor Osimhen: "Bana filmlerde role verecek misin?"

Şahan Gökbakar: "Tabii ki."

https://x.com/gusholderhaber/status/1957041870418190662

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş transfer görüşmelerine başladı: Yetenekli kanat adım adım Süper Lig'e!

ÜLKER’İN DE REKLAMINDA OYNAMIŞTI

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in Şahan Gökbakar ile olası film diyaloğu ülkemizdeki ilk sahne anlaşması olmadı. Daha önce Fenerbahçeli olduğu bilinen Murat Ülker'in sahibi olduğu 'Çizi' reklamında boy göstermişti.

Victor Osimhen film yıldızı oluyor! Yeşil sahaların yıldızı şimdi de gözünü film dünyasına çevirdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uğurcan Çakır transferinde kritik süreç: Trabzonspor'da sürpriz veda!
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#reklam
#şahan gökbakar
#film
#victor osimhen
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.